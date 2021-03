Arrestato all'ufficio immigrazione di Cuneo perchè in possesso di passaporto falso

E' stato arrestato in flagranza di reato un cittadino africano, originario della Guinea. L'uomo si è presentato nei giorni scorsi allo sportello dell'Ufficio Immigrazione di Cuneo esibendo un passaporto contraffatto.

"Nonostante si trattasse di un documento che appariva originale - si legge nella nota della Questura di Cuneo - gli operatori hanno svolto approfonditi controlli, che con l'ausilio del personale tecnico del locale Gabinetto di polizia Scientifica, hanno consentito di accertarne l'alterazione."



Un fenomeno, quella della contraffazione del passaporto, non isolato. Nei mesi scorsi, infatti, l'Ufficio aveva arrestato altri 2 cittadini stranieri per gli stessi fatti e proceduto al sequestro di ben 7 passaporti contraffatti o alterati.



"I reati contestati - conclude la nota della Questura - sono particolarmente gravi e derivano dalle violazioni di Legge, sia del codice penale che del testo Unico sull'immigrazione."



L'arresto del cittadino guineano arriva dopo le tre espulsioni operate nei giorni scorsi dalla Polizia di Cuneo con accompagnamento nei Paesi di Origine dei destinatari, nonostante l'emergenza sanitaria ancora in atto che rende più difficile le operazioni di rimpatrio.