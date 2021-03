Cossano Belbo: sarà aggiornata la toponomastica

L'Amministrazione comunale ha deciso di apportare le dovute modifiche alla toponomastica del territorio di Cossano Belbo.

Il vice sindaco Luca Tosa, coadiuvato dal Tecnico Comunale Geom. Luca Manzo, ha evidenziato tutte le irregolarità dovute essenzialmente alla doppia indicazione della località, particolare che oltre ad essere in contrasto con l'attuale normativa, comporta disservizi in termini di geolocalizzazione da parte dei vari navigatori satellitari. In sostanza mentre il concentrico rimarrà praticamente invariato, se non con l'aggiunta di qualche numero civico, le sostanziali variazioni interesseranno il restante territorio delle colline.

Le modifiche verranno essenzialmente apportate a tutte le strade provinciali e comunali che si trovano sul territorio comunale. In sostanza le strade attuali manterranno il nome primario attuale senza l'abbinamento ripetuto della località; le provinciali saranno indicate come VIE e quelle comunali, interpoderali o private come STRADE. Alcune, ma molto poche, avranno un'altra denominazione, dovuto principalmente alla corretta individuazione della zona. Rinominando i toponimi stradali, si aggiornerà anche la numerazione civica, aggiungendo i tantissimi numeri precedentemente non attribuiti. Verrà anche ampliata la cartellonistica all'inizio di ogni strada comunale con l'indicazione di tutte le strade che a monte si diramano. Un grande lavoro che comporterà anche una consistente spesa, ma necessaria per adeguarsi alla normativa vigente e soprattutto per dare un orientamento chiaro e preciso a chi intende raggiungere le varie abitazioni con sistemi satellitari. Si è iniziato con le varie incombenze amministrative, per poi passare a quelle operative, ovvero la sostituzione della cartellonistica e della numerazione civica; lavori che verranno comunque conclusi prima dell'estate per poter essere già operativo nell'imminente censimento autunnale. La Ditta incaricata e gli uffici comunali invieranno tutte le comunicazioni agli Enti che gestiscono i vari portali autorizzativi, quest'ultimi consegneranno poi a tutti i cittadini ed alle Ditte le certificazioni comprovanti l'avvenuta modifica toponomastica d'ufficio. Nei prossimi giorni verrà distribuito a tutte le famiglie ed alle Ditte cossanesi, una comunicazione in cui vengono spiegate le motivazioni, ma soprattutto le poche incombenze da svolgere.