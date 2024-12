Mondovì è pronta ad accogliere il 35° Raduno di mongolfiere dell'Epifania [VIDEO]

Si completa il programma del 35° Raduno di mongolfiere dell’Epifania. Un evento che per tre giorni colorerà i cieli di Mondovì, la “Capitale italiana del volo aerostatico”, una città in cui le mongolfiere sono diventate un simbolo. Un programma mai così ricco, un evento “internazionale” a cui prenderanno parte oltre 30 palloni con piloti ed equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il Raduno è organizzato dall’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì col supporto e sostegno del Comune di Mondovì e si svolge grazie al contributo della Fondazione CRC e grazie a Intesa Sanpaolo, partner della manifestazione.

"L’Epifania si avvicina: le mongolfiere stanno per tornare - afferma Giorgio Bogliaccino, da cinque anni alla guida dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì -. Abbiamo lavorato a lungo a questa edizione del Raduno per portare un evento ancora più coinvolgente. Sappiamo che molte persone non vedono l'ora di poter alzare lo sguardo per vedere il cielo colorato dalle nostre mongolfiere. Il Raduno dell’Epifania è un evento senza biglietto di ingresso, e per questo ringraziamo tutti gli sponsor e i partner che ci consentono di mantenere la nostra formula. Diamo il benvenuto ai piloti, molti dei quali attendono questo momento tutto l’anno e non aspettano altro che venire, o tornare, a volare nei cieli di Mondovì".

IL PROGRAMMA

35° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania, Mondovì (CN), 4-5-6 gennaio 2025 - Zona dei decolli: corso Inghilterra. Ingresso gratuito. Oltre 30 mongolfiere, di cui 7 mongolfiere dalla forma speciale

Cerimonia di inaugurazione: Venerdì 3 gennaio, ore 17,30, nel centro storico antico di Mondovì, piazza Maggiore

SABATO 4 gennaio. Mattino: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 8,30 e le 9, gonfieranno e si alzeranno in volo. Pomeriggio: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 14 e le 14,30, gonfieranno e si alzeranno in volo. Ore 18,30: “Nightglow”, gonfiaggio serale delle mongolfiere a tempo di musica

DOMENICA 5 gennaio - giornata “kids & family”. Mattino: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 8,30 e le 9, gonfieranno e si alzeranno in volo. Dalle 10 alle 12: voli vincolati per bambini. Pomeriggio: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 14 e le 14,30, gonfieranno e si alzeranno in volo. Dalle 15 alle 17: voli vincolati per bambini. Ore 18,30: “Lightglow”, gonfiaggio serale delle mongolfiere con le sigle dei cartoni animati

LUNEDÌ 6 gennaio. Mattino: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 8,30 e le 9, gonfieranno e si alzeranno in volo. Pomeriggio: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 14 e le 14,30, gonfieranno e si alzeranno in volo.

Si ricorda che i decolli e i voli per bambini si potranno svolgere solamente in presenza di condizioni meteo favorevoli. Prima di ogni volo si svolgerà un briefing meteo per verificare se ci sono le condizioni per decollare.

I briefing non si svolgeranno presso il campo di decollo ma presso la sede dell’Aeroclub, dotata di stazione meteo, e verranno trasmessi in diretta sul maxischermo ledwall al campo di decollo per aggiornare il pubblico in tempo reale.