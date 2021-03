Come iniziare a fare trading con le criptovalute nel 2021?

Il 2020 è stato un anno positivo per le criptovalute e in molti si interrogano sull’eventualità di cominciare a fare trading. Basta dare un’occhiata alle notizie più recenti, che testimoniano l’euforia per il Bitcoin: nel corso del 2020 questa moneta ha quadruplicato il proprio valore. Dunque viene naturale chiedersi se il trading online sia un’attività da prendere in considerazione per ottenere dei guadagni.

Ormai il mondo delle criptovalute non è più una novità e chi entra in questo mercato adesso può farlo con consapevolezza e con strategie vincenti. Chi si muove con disinvoltura in questo settore ama scambiare Bitcoin e altre monete digitali perché si tratta di asset molto volatili. Le emozioni sono garantite e possono esserlo anche i rendimenti, molto più alti rispetto agli investimenti di tipo tradizionale. Ma è fondamentale partire con il piede giusto, con una certa dose di prudenza e con la consapevolezza che non si tratta di un gioco.

Muovere i primi passi nel trading

Chiunque decida di entrare oggi in questo settore ha il vantaggio di avere la strada già spianata. Ed è bene approfittare delle esperienze di coloro che per anni hanno investito tempo e denaro nel trading. Il primo consiglio è quello di non improvvisare ed evitare di fare da soli. Evitare di cominciare da zero e affidarsi al know-how basato sull’esperienza consentirà di non commettere gli errori tipici degli inizi.

Chi ha voglia di cominciare a investire, potrà scegliere una piattaforma di trading di criptovalute seria e affidabile. Si tratta del modo più razionale per entrare nel mondo delle monete digitali senza fare un salto nel vuoto. Il trading non è un gioco d’azzardo in cui contano la fortuna o il caso; la guida di broker esperti è fondamentale. Perché rischiare di perdersi quando altri hanno già percorso la stessa strada in precedenza?

I fondamentali sulle criptovalute

Scegliere di affidarsi a un broker che opera su una piattaforma di trading è l’opzione migliore, ma comunque è importante saper orientarsi in questo mondo. Anche se ci si lascia guidare dagli esperti bisogna essere in grado di comprendere ciò che ci viene proposto.

Ecco alcune cose fondamentali da sapere su Bitcoin e altre criptovalute:

● I Bitcoin e le criptovalute sono risorse di investimento come le azioni, sono una valuta negoziabile, come i dollari statunitensi, sono un metodo di pagamento.



● Il mercato delle criptovalute è caratterizzato da una volatilità estrema. Rialzi entusiasmanti si alternano a veri e propri crolli.



● Scegliere il broker giusto può fare la differenza tra un’esperienza positiva e una negativa





● Meglio operare con le criptovalute note, evitando le nuove monete che di tanto in tanto appaiono sul mercato, o le valute minori.

La scelta del broker e le valute

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, la scelta del broker per fare trading di criptovalute online è fondamentale. Basta un’occhiata sul web per perdersi tra migliaia di siti che propongono di fare trading. La cosa migliore è scegliere un broker autorizzato, onde evitare di finire vittima di truffe e raggiri. Solo in questo modo ci si assicurerà di avere il supporto giusto in ogni fase e anche nelle situazioni più complicate.

Altro consiglio per chi si avvicina a questo mondo è quello di cominciare a investire con le criptovalute più conosciute:

● Bitcoin (2009)



● Ethereum (2015)



● Litecoin (2011)



● Ripple (2012)



● Dash (2014)

Si tratta di nomi presenti sul mercato da diversi anni: il Bitcoin è stato il primo, creato nel 2009. Si tratta di monete che hanno superato crisi globali e che sono sopravvissute. Per chi comincia a fare trading è preferibile non aggiungere rischi operando con criptovalute minori, in un settore già ad elevata volatilità.

Chi può fare trading?

Teoricamente tutti possono fare trading, basta avere un po’ di soldi da parte e un conto in banca attivo. Non è necessario cominciare con grosse somme, si può partire anche con un conto inferiore a 1000€.

Prima di buttarsi a capofitto, è importante avere la consapevolezza che il trading può portare a grossi guadagni, ma anche a perdite. È altresì fondamentale prendere l’attività seriamente e non pensare che sia un passatempo. Comprendere termini come CDF, indici, Forex, EFT è una buona base per affrontare il trading come un’attività imprenditoriale. Insomma, studiare e informarsi è importante quanto avere il supporto di un bravo broker.