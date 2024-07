Niella Tanaro, terminati i lavori del maxi intervento di messa in sicurezza di Costa Gerbazzo

Sono stati ultimati negli scorsi giorni i lavori per la messa in sicurezza del versante di Costa Gerbazzo nel Comune di Niella Tanaro .

Un intervento importante, finanziato grazie al al Piano Operativo "Ambiente 2014-2020" del Ministero dell'Ambiente, con uno stanziamento di 695mila euro, il terzo maggiore finanziamento dell'intera provincia di Cuneo.

"Siamo davvero soddisfatti - commenta il sindaco Gian Mario Mina - questo è un ulteriore tassello che si aggiunge ai progetti realizzati per la messa in sicurezza del territorio. Si tratta di un'opera importante e che da tempo doveva essere avviata. Grazie ai tecnici, alla ditta Coinge per la serietà e la competenza dimostrati nell'intervento di questa grande opera."