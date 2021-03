Da Paolo Bongioanni e Fabrizio Comba (FdI) via libera ad "Azienda Zero", la super ASL piemontese

Da parte di Comba e Bongioanni sono arrivati “il via libera, il sostegno e la piena condivisione nei confronti di tale progetto, che va nella giusta direzione, poiché è indispensabile disporre di un’azienda centralizzata per le forniture e gli acquisti nella sanità, essenziale anche per il miglioramento delle performance e per l’incremento delle capacità di contrattualizzazione nei confronti dei fornitori. Inoltre, è opportuno che al nuovo ente siano affidati anche compiti medico-sanitari: la situazione di criticità imposta dalla pandemia individua in un soggetto di governance come Azienda Zero lo strumento idoneo per affrontare la crisi e l’emergenza sanitarie”.