“Metti in Moto il Dono”: torna l'iniziativa dell' ADSM FIDAS Cuneo

Sabato 19 luglio, l’ADSM FIDAS Cuneo ripropone ai suoi associati e amici l’annuale evento nazionale denominato “Metti in Moto il Dono”: raccolto il testimone dello scorso anno dal Santuario di Sant’Anna di Vinadio si passa nella splendida valle Grana, dove il Santuario di San Magno ed il colle Fauniera fanno da cornice.

La manifestazione è volta a sensibilizzare tutta la popolazione sull’importanza della donazione del sangue e/o del plasma nei mesi estivi. Tradizionalmente in questi mesi, purtroppo, si verifica un drastico calo causato dalle ferie e da altre innumerevoli motivazioni. D’altro canto, però le persone che necessitano di cure sono sempre molte. Riteniamo pertanto fondamentale ribadire e promuovere la donazione di sangue e plasma per salvaguardare le fasce più deboli.

Per questo motivo vi aspettiamo numerosissimi a questa straordinaria manifestazione! Si potrà partecipare in moto, in bici e per i più temerari a piedi. Per chi desidera è comunque possibile partecipare con l’autovettura. Il programma, previa iscrizione, prevede l’arrivo alla statua di Pantani presente in cima al sensazionale Colle Fauniera a 2481 slm.

Qui l’associazione Fidas adsm Michelin offrirà a tutti i partecipanti iscritti una colazione. A seguito, per chi desidera potrà fermarsi a mangiare il pranzo, presso il rifugio Fauniera con menù dedicato a 15 euro (sempre su prenotazione presso la nostra associazione).

Per tutte le informazioni, le partenze, gli orari e altri dettagli dell’evento si può contattare:

la segreteria al numero 0171/315374 oppure i social