Verso una ciclopedonale per unire le due regge di Racconigi e Stupinigi

In foto il tratto di pista ciclabile su via Stramiano che costeggia il muro del Castello di Racconigi

Una pista ciclopedonale che punta a unire le due regge di Racconigi e Stupinigi, passando per il Centro Cicogne e l’area del Parco Reale Margarie.

E’ il progetto finale redatto a inizio marzo dall’Amministrazione comunale su un tratto di circa 1,5 km proseguendo da via Stramiano.

La pista ciclabile nello specifico sarà esterna alla carreggiata stradale. Il tracciato individuato si sviluppa a lato della bealera, parallelamente al muro del castello di Racconigi, collegandosi al tratto di pista ciclabile già realizzato da via Stramiano.

Si svilupperà con andamento rettilineo per tutta la sua lunghezza sino all’ingresso del Parco Reale Margarie, passando a circa 700 m dal centro Cicogne e Anatidi, percorso che si può proseguire con la strada esistente.

L'intervento rientra all’interno di una rete di percorsi ciclabili sovracomunali quali “2 Ruote 2 Regge” (per il collegamento delle due Regge di Stupinigi e Racconigi), Strade di Colori e Sapori, Corone di Delizie, itinerari secondari del Progetto Cyclo Monviso, quali I Poderi Reali e Il Bosco del Merlino e itinerari dei tracciati della Rete ciclabile di interesse regionale.

La spesa totale prevista è di 463 mila euro che saranno ripartiti tra il Comune di Racconigi, con 185.200 euro, e la Regione, che metterà il restante del costo di 277.800 euro.

"Il progetto va nella direzione del collegamento fra le due regge - commenta il sindaco Valerio Oderda - Ci permetterà di decongestionare il traffico per gli agricoltori rendendo la strada più sicura anche per pedoni e biciclette”.

Cautela da parte delle Minoranze comunali per l’impatto che l’intervento potrebbe avere sull’ambiente: “A nostro avviso - spiegano dal gruppo Lista Civica Tosello - dovevano essere valutate soluzioni alternative meno impattanti come, ad esempio, quella di realizzarla in adiacenza a via Stramiano palizzando, dove necessario, la bialera”.