Cuneo: la seconda edizione del progetto “Attivamente Anziani” prevede il servizio civico al nido “I Girasoli”

Il progetto “Attivamente anziani”, giunto alla sua seconda edizione, si arricchisce nel 2025 di una nuova e preziosa opportunità nell’azione del servizio civico: il volontariato presso l’asilo nido “I Girasoli” in Via Silvio Pellico 5 a Cuneo. Un’iniziativa pensata per valorizzare il tempo, le competenze e l’energia delle persone over 65 a sostegno di un’importante realtà territoriale.

Dopo l’incontro di presentazione, si è formato un gruppo di circa 7/8 volontari entusiasti e motivati che, a partire da inizio maggio, hanno avviato diverse attività al nido.

Le volontarie si sono occupate prevalentemente della cura e pulizia dell’area esterna e della sistemazione delle stanze dedicata alla sartoria; inoltre, hanno stirato le magliette che, in occasione della festa di fine anno, sono state indossate dai bambini e dalle maestre.

I volontari, invece, si sono dedicati a interventi di manutenzione: hanno verniciato pali, riparato e tinteggiato cancelletti, costruito e decorato una staccionata sulla terrazza della classe dei “lattanti” e rimesso a nuovo alcuni giocattoli, tra cui dei passeggini in legno.

Gli appuntamenti erano strutturati con cadenza settimanale, ogni lunedì mattina. La mattinata iniziava con il ritrovo del gruppo alle ore 9, seguito da un primo momento di lavori. A metà mattina, una pausa caffè diventava un prezioso momento di condivisione e socializzazione, per poi proseguire con una seconda parte di attività.

Nel corso dei mesi, il gruppo ha potuto contare sul supporto, la costante disponibilità e l’attenta supervisione della responsabile del nido, la maestra Chiara Martini.

Il valore e la bellezza dei lavori realizzati sono stati riconosciuti in occasione della festa di inizio estate rivolta a bambini e famiglie, momento di chiusura dell’anno scolastico, durante la quale, le maestre hanno voluto ringraziare pubblicamente i volontari presenti, esprimendo gratitudine e apprezzamento per l’impegno e la dedizione dimostrati.

Il gruppo di lavoro ha continuato le attività anche nel mese di giugno e, attualmente, si è dato appuntamento a settembre, in concomitanza con la riapertura del nido.

Il progetto “Attivamente anziani” si pone l’obiettivo di promuovere la socializzazione, contrastare l’isolamento e rafforzare il senso di appartenenza ed è promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Cooperativa Emmanuele, l’impresa sociale Eclectica+, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l’associazione Libera Voce e l’Unitre.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Socio-Educativo del Comune di Cuneo al numero 0171 444 450.