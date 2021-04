Bra, albero a rischio caduta: disposto l’abbattimento, sarà sostituito

Durante le operazioni di potatura "in quota" è stata riscontrata una grave e irrimediabile criticità statica per un platano nella zona centrale di piazza Giolitti, confermata da successiva perizia agronomica. Visto anche il posizionamento dell’albero in area ad alta frequentazione, si è deciso di intervenire con urgenza al fine di evitare danni a persone e/o cose, procedendo con l’abbattimento nella giornata di . L’area interessata sarà temporaneamente chiusa al transito pedonale, per il tempo necessario all’operazione.



Visto che la problematica è emersa non più in tempo per la piantumazione di una nuova essenza entro la stagione utile, si procederà con sostituzione nel prossimo inverno, periodo adatto per la messa a dimora di piante di grandi dimensioni, già in grado di fornire un adeguato ombreggiamento. C’è da ricordare che il ‘saldo verde’ nella piazza è comunque positivo, grazie alla recente messa a dimora di 20 prunus, oltre a tre interventi di privati.