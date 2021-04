Busca "sbarca" su Telegram per fornire informazioni di pubblica utilità

Il Comune di Busca ha attivato un canale di comunicazione su smartphone, tablet o pc per ricevere, in modalità notifica push, gli avvisi più importati di pubblica utilità. Sono invitati ad iscriversi tutti i cittadini. La app scelta è Telegram.



“Rispetto ad altre applicazioni di messaggistica simili – spiega l’assessore Diego Bressi che ha seguito l’iniziativa - abbiamo scelto questa per le sue caratteristiche tecniche, che permettono la creazione di canali informativi di comunicazione uno-a-molti senza che il Comune debba registrare o richiedere generalità, numero telefonico o email personali dei partecipanti. Ciò rispetta pienamente tutti i criteri di riservatezza e i servizi forniti dal Comune sono gratuiti ed anonimi. Gli iscritti non vengono a conoscenza degli altri partecipati allo stesso gruppo e possono disiscriversi senza nessuna formalità e velocemente. Non esiste un elenco nominativo degli iscritti. Per incominciare, le prime notifiche riguardano le date della pulizia strade con relativa necessità di tenerle sgombre dai parcheggi. In seguito, gli iscritti potranno ricevere altre notifiche importanti di questo genere. Essere informati su questioni pratiche permette di vivere meglio la vita di comunità”.



Ecco come procedere all’iscrizione:



• Installare Telegram sul proprio smartphone o tablet o computer connesso ad internet con piano dati o connessione wi-fi: tutte le versioni sono disponibili sul sito www.telegram.org/.

• Creare il proprio account e cercare il nome del canale per le notizie e/o informazioni di Busca: il nome da cercare è Comune di Busca

Con l’iscrizione si dà la propria adesione alla privacy policy e quindi al trattamento dei dati nel rispetto della nuova normativa vigente sulla Privacy UE GDPR 2016/679.