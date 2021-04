Peveragno: la cappella di San Pietro in Forfice ha una nuova copertura (temporanea)

Si sono conclusi nel corso dell'ultimo weekend i lavori di posa del telo sul tetto della cappella di San Pietro in Forfice, a Peveragno.

A organizzare l'attività in modalità del tutto volontaria - e con risorse proprie - il comitato Madonna dei Boschi, che con un post sul proprio gruppo Facebook ha sottolineato la previsione di partecipare ai bandi per dotare nell'immediato futuro la struttura di un tetto vero e proprio.

" Un sincero grazie a tutti i volontari del comitato che si sono prodigati in questa difficile impresa e anche a: Luca Giorgis, Alberto Pascale, Luca Ghibaudo e ditta D&M, Giorgio Re, 2D granaglie e tutta l’amministrazione comunale che ci ha sostenuto " si legge nel post.

L'iniziativa ha prodotto anche il plauso dell'amministrazione comunale, che ha ringraziato pubblicamente il comitato: "Grazie per aver posto un freno al degradarsi della cappella di San Pietro in Forfice. Attivi, pratici e propositivi: siete nati da poco ma... andate alla grande. Questo è lo spirito che in generale anima la nostra gente e che tanto ci piace: invece di creare problemi, si cerca di risolverli".