Allarme furti nella frazione di San Michele a Bra

Nelle scorse settimane e in particolare nel week end 14-15 dicembre, la frazione San Michele di Bra è stata presa di mira da bande di malviventi, con molti furti ed effrazioni in abitazione.

La zona è da sempre oggetto di “attenzione” da parte di bande specializzate, specialmente nel periodo pre-natalizio e nel corso del 2024 ci sono state due assemblee pubbliche, con la presenza dell’amministrazione comunale e le forze dell’ordine, per trovare soluzioni e arginare il più possibile il fenomeno.

L’allarme tra gli abitanti per i recenti spiacevoli eventi ha indotto il Comitato di Frazione San Michele a organizzare un’ennesima riunione lo scorso mercoledì 18 dicembre, alla quale hanno partecipato decine di residenti.

Come ci ha anticipato il presidente del comitato Gianfranco Bertello è stata emanata una petizione, indirizzata al sindaco del Comune di Bra, all’Assessore alla sicurezza, al Prefetto, ai Consiglieri Comunali, al Comandante Polizia Locale e al Comandante CC di Bra.

Alcuni passaggi del documento sottolineano le preoccupazioni dei cittadini:

“Gli abitanti della Frazione sono estremamente preoccupati della situazione che si è venuta a creare nell'ultimo periodo, sfociata in un notevole aumento degli atti di criminalità … Pur consapevoli delle difficoltà dovute alla carenza del personale delle forze dell'ordine è però necessario un ulteriore concreto sforzo per il loro potenziamento e conseguente maggiore presenza sul territorio soprattutto nelle ore serali e notturne. È stata inoltre ritenuta necessaria una attenta valutazione delle criticità, sia per quanto riguarda l'illuminazione che per la video-sorveglianza, al fine di scoraggiare future intrusioni e richiesto che le problematiche sulla sicurezza vengano poste all'attenzione nel prossimo Consiglio Comunale ed in giunta, affinché siano adottate misure concrete e tempestive per migliorare la sicurezza nella nostra Frazione. L'assemblea si è conclusa con la richiesta di un nuovo repentino incontro con l'Amministrazione Comunale”.

“Abbiamo paura - racconta un abitante della frazione San Michele - perché sono molti gli episodi di furti e irruzione nelle abitazioni, specialmente nelle ore serali, appena fa buio. Siamo una zona tranquilla e per i malviventi è facile nascondersi nei giardini e aspettare il rientro dei proprietari per aggredirli senza nemmeno dover eseguire uno scasso. È capitato ad una persona di essere minacciata da tre sconosciuti. Dopo averla immobilizzata, i ladri volevano indicasse loro la cassaforte, che in realtà non possiede. Il fatto che cerchino le cassaforti è preoccupante perché appunto, non tutti ne possiedono una, e in casa generalmente si tengono ormai poche cose di valore. Il nostro timore è che dalle minacce si passi agli atti violenti. Inoltre succede altrettanto spesso che i ladri ritornino una seconda volta, per cui non si è al sicuro nemmeno dopo essere stati rapinati”.

“Abbiamo fatto, facciamo e faremo il massimo per quanto è nelle nostre possibilità, per garantire la sicurezza di ogni zona della città. Ho incontrato e sentito molte volte il Comandante della Compagnia di Carabinieri di Bra, che mi ha confermato di aver intensificato i controlli, specie nei quartieri più a rischio e lo stesso stiamo facendo con le nostre pattuglie di Polizia Municipale - il commento del sindaco Gianni Fogliato, in merito alla vicenda -. Tra l’altro noi siamo uno dei pochi comuni della provincia ad avere le nostre pattuglie attive anche il venerdì, il sabato e la domenica, oltre l’orario delle 19.30 e continueremo a mantenere questo servizio. Recentemente ho portato la questione al tavolo del comitato 'Ordine e Sicurezza' provinciale e la Questura di Cuneo ci ha confermato di aver aumentato i pattugliamenti nelle frazioni di San Michele e San Matteo e in tutto il nostro territorio. Per quanto riguarda le telecamere di vigilanza posso dire che siamo una delle città che ne ha dislocate di più, 130 unità di contesto e 15 di lettura targhe, e che a San Michele ce ne sono due di contesto e una per lettura targhe, e come abbiamo annunciato aumenteremo ancora il loro numero. Abbiamo anche spiegato alla popolazione, giustamente spaventata dal numero di effrazioni capitate di recente, che il Comune ha approvato il regolamento di “Vigilanza partecipata” che consente gratuitamente, a chi possiede una telecamera con obiettivo su strada pubblica, di far controllare le immagini alla Polizia Municipale per poter condurre le relative indagini”.