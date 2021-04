Termometri a -5° nei vigneti di Langhe e Roero: sopralluoghi in corso per la conta dei danni

Anche tra i vigneti di Langhe e Roero – così come in quelli di diverse regioni italiane, ugualmente colpite dal freddo degli ultimi giorni – si fanno le prime valutazioni sui danni che la gelate di questa notte, col termometro che a seconda delle zone è sceso anche di diversi gradi sotto lo zero, fino a punte di -5 nella Sinistra Tanaro, potrebbe determinare tra i filari dei pregiati vitigni del territorio, in piena gemmazione dopo le giornate quasi estive della scorsa settimana.



"Per adesso registriamo qualche prima segnalazione e proprio in queste ore stiamo verificando la situazione coi nostri tecnici – spiega Andrea Ferrero, direttore del Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani –, ma per avere reale contezza della situazione e meglio quantificare la presenza di danni bisognerà attendere i sopralluoghi dei prossimi giorni. E’ chiaro che il vitigno che può subire maggiori conseguenze da un fenomeno simile è il Nebbiolo, un poco più avanti nella gemmazione, mentre a favore gioca il fatto che non si tratta di coltivazioni di fondo collina, che quindi sono generalmente più riparate. Poi, spesso, accadimenti simili hanno effetti molto differenziati a seconda delle zone, con differenze marcate anche a distanze contenute, per cui bisognerà valutare sul campo".



Più preoccupante la valutazione che arriva da Francesco Monchiero, presidente del Consorzio di Tutela del Roero. "Purtroppo la situazione non è rosea, anche se in questo momento non è facile stimare precise percentuali di danno - ci spiega al telefono mentre è impegnato a valutare la situazione nei suoi vigneti di Canale –. Dovessi approssimare una prima valutazione, parlerei comunque di un 20-30% di produzione persa".



"Abbiamo assistito a una gelata – prosegue Monchiero – per molti versi assimilabile a quella del 2017. Non è stato quindi il classico fenomeno di vallata, ma un calo di temperature accompagnato da correnti d’aria che hanno potato il gelo sino alla punta delle colline. Per cui è anche difficile capire. Davanti a me ho una vite che non ha una nemmeno una gemma colpita, mentre quella di fianco le ha tutte. Nei prossimi giorni ne capiremo di più, ma contraccolpi se ne avranno, temo".