Coldiretti Cuneo: innovazione meccanica e tecnologia per una frutticoltura più efficiente e sostenibile

Diffondere e sostenere con azioni divulgative e formative la conoscenza e l’impiego di soluzioni innovative applicate all’agricoltura consente di produrre meglio, nel rispetto dell’ambiente e in maggiore sicurezza. Lo sottolinea Coldiretti Cuneo all’indomani dell’evento dimostrativo “Frutta in campo: ricerca, innovazione e proposte tecniche” cui hanno preso parte oltre 300 frutticoltori e consulenti tecnici.

L’incontro, ospitato dall’azienda agricola Bodrero Francesco e figli a Fossano, è stato promosso dai tecnici frutticoli dell’Agenzia 4A di Coldiretti Cuneo, insieme a Fondazione Agrion, DISAFA dell’Università degli Studi di Torino e Arproma, con il patrocinio dei Collegi provinciali degli agronomi, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Un’occasione per testare direttamente in campo macchine innovative 4.0, attrezzature e tecnologie dedicate alla frutticoltura.

Una decina le aziende espositrici, che hanno messo a disposizione per le simulazioni di utilizzo in frutteto robot, droni, macchinari e sistemi di guida autonoma, utilizzabili per il diradamento, la trinciatura, l’analisi del terreno, la gestione delle erbe infestanti senza uso di diserbanti e la distribuzione di trattamenti mirati con benefici per la salubrità, l’ambiente e la reddittività delle colture.

“I processi di innovazione meccanica, tecnologica e digitale sono centrali per affrontare le grandi sfide dell’agroalimentare e se in altri Paesi l’uso di queste tecnologie in agricoltura è consolidato in alcune grandi realtà produttive, la scommessa sul nostro territorio è di estenderne l’applicazione anche alle piccole e medie aziende agricole” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“L’iniziativa che abbiamo proposto ai frutticoltori – aggiunge Francesco Goffredo, direttore di Coldiretti Cuneo – si inserisce nel più ampio impegno della Coldiretti a supportare, attraverso i nostri tecnici, il processo di ammodernamento delle imprese agricole e dei metodi di coltivazione, anche mediante piattaforme specifiche come Demetra, accessibile tramite il Portale del Socio Coldiretti”.