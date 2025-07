Agricoltura e cambiamento: una sfida quotidiana per lo sviluppo e per il futuro [VIDEO]

Al Castello Rosso di Costigliole Saluzzo l'assemblea annuale dei soci di Confagricoltura Cuneo tra bilancio delle attività svolte e progetti per quelle future, il tema su cui si è sviluppato il tradizionale convegno quest'anno è stato il cambiamento nelle varie declinazioni.



“Coltivare il cambiamento: innovazione e sostenibilità nella gestione delle imprese agricole”, questo il titolo scelto per affrontare i temi di attualità per il settore trattati dai rispettivi relatori, ciascuno per la propria competenza.



Ad aprire i lavori l'introduzione e i saluti istituzionali del presidente Enrico Allasia, insieme al direttore Roberto Abellonio.

GUARDA QUI LE INTERVISTE:

haspiegato Allasiaha concluso AllasiaL'agricoltura risulta tra i settori maggiormente esposti ai cambiamenti sia sotto il profilo delle risorse umane sia sotto quello dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale. In costante ricerca e adattamento, messo a dura prova dalle progressive normative, la sfida è quotidiana. L'associazione di categoria in questo contesto si inserisce come risorsa e affiancamento per gli agricoltori che volessero rimanere informati. Un mondo sempre meno improvvisato per cui occorre preparazione oltre alla passione.

L’imprenditrice agricola e divulgatrice Deborah Piovan ha spiegato come le Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) siano uno strumento strategico per la sostenibilità, soffermandosi su tre recenti sperimentazioni in campo: la prima su pomodoro San Marzano indotto ad una maggior tolleranza a stress biotici e abiotici (DISAFA) e la seconda su pomodoro Ailsa Craig per aumentare la resistenza a orobanche (CREA) e la terza su melo di varietà Gala che, mediante cisgenesi, ha ridotto l’impiego di agrofarmaci e aumentato la tolleranza alla ticchiolatura (Fondazione Edmund Mach). Ha concluso ricordando l’importanza di difendere l’innovazione genetica e di comunicare nel modo corretto il tema delle TEA, per non assecondarne un racconto superficiale e/o deviante.

Nel suo intervento, Ivano Valmori, direttore responsabile della rivista online AgroNotizie, ceo di Image Line e accademico corrispondente dell’Accademia dei Georgofili, ha illustrato la difesa delle colture e i relativi adempimenti per la Pac. Si è concentrato principalmente sul Quaderno di campagna dell’agricoltore (QDCA) e sul Regolamento di Esecuzione UE 2023/564 che stabilisce il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori, standardizzando le informazioni da registrare e promuovendo la digitalizzazione dei registri. Il regolamento rappresenta un tassello della transizione digitale richiesta dalla Commissione Europea, che negli anni 2024 e 2025 ha visto un periodo di sperimentazione e adattamento e che diventerà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2026, anche nei registri collegati al Fascicolo Aziendale, come in Italia con il QDCA. Ci si è soffermati, poi, sull’importanza del Piano Colturale Grafico (PCG), sul flusso dei dati dall’azienda alle diverse figure con cui si rapporta e sul ruolo di centri di assistenza, consulenti, tecnici, rivenditori e contoterzisti. Valmori ha concluso proponendo strategie ottimali per gestire i prodotti fitosanitari a magazzino, tenendo conto, ad esempio, dei repentini cambi di etichetta che ne modificano la destinazione e l’autorizzazione di utilizzo.

Presentato, infine, anche il progetto “Strumenti ESG per la valutazione della sostenibilità nel settore agricolo”, in collaborazione con Camera di Commercio di Cuneo, Banca CRS e Università degli Studi di Torino. La sostenibilità rientra, infatti, tra i criteri di valutazione degli istituti di credito e con questa iniziativa è possibile supportare gli agricoltori nell'adozione di buone pratiche e nella loro valorizzazione per poter dimostrare i meriti acquisiti. Ad illustrarlo si sono alternati Elisa Truant, professoressa ordinaria di Economia Aziendale UniTo e coordinatrice della sede di Cuneo, Marcello Bogetti, sociologo e consulente esperto IUSE Torino, Emanuele Regis, direttore generale di Banca CRS e Riccardo Masoero, referente ESG dell’istituto di credito.







In conclusione si è proceduto alla consegna degli “Aratri d’Oro” ad alcuni imprenditori associati, in onore dei risultati raggiunti nella propria attività e della fedeltà associativa.