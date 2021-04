Saluzzo: il rientro in aula al Liceo Bodoni

Dopo aver trascorso circa un mese di didattica a distanza, Lunedì 19 Aprile 2021 al Liceo G.B. Bodoni di Saluzzo, noi alunni appartenenti alle classi del triennio abbiamo nuovamente varcato la porta della scuola per riprendere le lezioni in presenza.

Come da protocollo, abbiamo portato un’autodichiarazione riguardo il nostro stato di salute firmata dai nostri genitori e abbiamo applicato tutte le normative COVID affinché venisse meno il rischio di contagio.

Sicuramente non è stato un rientro come quelli a cui eravamo abituati gli anni scorsi quando tornavamo dalle vacanze estive o natalizie, caratterizzati da abbracci e pochi metri di distanza. Bensì ci siamo posizionati nei nostri banchi e abbiamo salutato i compagni non mostrando nemmeno il viso, coperto dalla mascherina e provando a condividere le nostre emozioni solo attraverso gli occhi.

Per quanto riguarda l’intervallo bisogna rimanere seduti al proprio banco ed è possibile uscire dall’aula uno alla volta.

Durante le lezioni, si possono notare le diverse idee di noi studenti: molti sono felici per questo rientro al 50%, altri temono un innalzamento dei contagi nel caso in cui dal 26 Aprile si ritornasse a una didattica completamente in presenza (soprattutto se quotidianamente si raggiunge Saluzzo con trasporti pubblici), altri ancora sono speranzosi del fatto che si termini l’anno scolastico fisicamente a scuola.

Di certo, per molti di noi, questi mesi sono stati assai complessi, fatti di problemi di connessione, verifiche cronometrate e tristezza per non poter vedere i propri compagni. Tuttavia, fortunatamente, quest’anno, a differenza dello scorso, siamo tornati fra quei muri, che ci sono parsi così irraggiungibili in certi momenti, e possiamo vedere sbocciare la primavera dalle finestre delle nostre due sedi, forse proprio come un simbolo di speranza.

Martina Bruno

II Classico

Liceo Bodoni - Saluzzo