“Imparare facendo” alla Scuola Forestale di Ormea con il cantiere didattico

“Imparare facendo” è diventato uno slogan importante per la Scuola Forestale di Ormea e fa riferimento principalmente alle attività laboratoriali all’aperto. Sia nella fase autunnale che in quella primaverile della pandemia, mentre parte degli studenti lavoravano con modalità a distanza, alcuni gruppi hanno avuto l’opportunità di frequentare “in presenza” ed in sicurezza interessanti attività tecnico – pratiche. “ L’aula-bosco è un ambiente che ben si addice all’indirizzo di studi presente ad Ormea ed è ad oggi uno degli spazi più sicuri che la scuola possa offrire.

Grazie alla dedizione dei docenti, è stata organizzata un’intera settimana di attività nel rispetto del protocollo covid, attraverso la quale gli studenti hanno potuto radicare competenze specifiche e riattivare altresì una socialità sicura e preziosa, dopo mesi di didattica a distanza” spiega il dirigente scolastico Mara Ferrero.

Da lunedì 19 aprile a venerdì 23 aprile le classi terza e quarta hanno partecipato al cantiere forestale didattico presso la località Aimoni (Ormea). Si tratta dell’ottava edizione dell’iniziativa che ha l’obiettivo di migliorare le competenze tecnico-pratiche degli studenti e delle studentesse nel settore delle utilizzazioni forestali. Il cantiere forestale didattico è stato organizzato dal prof. Gianni Mao (Insegnante di Selvicoltura ed utilizzazioni forestali) che dichiara “Abbiamo lavorato in sicurezza ed a gruppi; grazie alla collaborazione di quattro istruttori forestali di AIFOR (Associazione Istruttori Forestali) le due classi coinvolte hanno imparato l’uso della motosega in condizioni di assoluta sicurezza. Malgrado l’emergenza sanitaria in corso siamo riusciti a svolgere questa iniziativa che rappresenta un vero e proprio momento chiave dell’anno scolastico”.