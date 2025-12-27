Trasferimenti scolastici, la Provincia: "Dal 12 gennaio nuovamente a disposizione la palestra di Metavia"

L'amministrazione provinciale comunica che, a partire da lunedì 12 gennaio, sarà nuovamente a disposizione la palestra di "Metavia", che tornerà quindi ad ospitare le lezioni degli Istituti Superiori e le attività delle associazioni sportive.
Comunica, inoltre, che nella settimana del 19 gennaio verrà convocata la cabina di regia (composta dai rappresentanti del Comune e degli Istituti Scolastici interessati oltre che dal Consorzio "Grandabus") che individuerà la data dei traslochi nel nuovo edificio di via Polveriera, previsto non prima del 22 febbraio 2026.
Infine comunica che, d'intesa con il Comune di Mondovì, nelle prime settimane del nuovo anno prenderanno avvio i lavori di messa in sicurezza di via Tortora.