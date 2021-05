Un supporto per chi cerca lavoro

La ricerca di un posto di lavoro non è mai facile, spesso lo è ancora meno dopo un periodo più o meno lungo nello stesso ruolo o senza aver avuto la necessità di affrontare colloqui o inviare curricula.

Il Buono per Servizi al Lavoro è un progetto della Regione Piemonte, finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020, per favorire l’occupazione degli adulti e il Cfpcemon con le sue sedi di Ceva, Mondovì e Fossano è uno dei 75 enti in Regione Piemonte a cui richiedere l’attivazione di queste attività.

Ma cosa vuol dire esattamente “Buono Servizi al Lavoro”?

Non è un assegno in denaro ma sono incontri, a tu per tu con un case manager o in piccoli gruppi, in cui la persona in cerca di occupazione potrà:

• rivedere il proprio curriculum e le proprie esperienze,

• trovare corsi che completino le competenze ed essere così più interessante per le aziende,

• intercettare contatti con il mondo del lavoro, fissare colloqui, iniziare tirocini o contratti di lavoro.

Tutte le attività sono personalizzate: tengono conto delle caratteristiche individuali e valorizzano il profilo professionale e personale di ciascun partecipante, inoltre saranno svolte nella sede più vicina alla residenza o domicilio.

Per aderire è necessario:

• essere disoccupati

• aver compiuto almeno 30 anni

• essere residenti domiciliati in Piemonte

• contattare direttamente, via mail o telefono una delle sedi Cfpcemon

Possono accedere anche le persone che percepiscono ammortizzatori sociali (NASPI di cui al D.Lgs. 22/2015) o misure di contrasto alla povertà, quali il Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019, o altre misure determinate dall’emergenza COVID-19.

Per maggiori informazioni consultare http://www.cfpcemon.it/ti-accompagniamo-nella-ricerca-di-un-nuovo-impiego

I contatti

Whatsapp: 338.1147250

Cfpcemon Ceva: Corso IV Novembre 10 A – 0174.701284

Cfpcemon Mondovì: Via Conti di Sambuy, 26 – 0174.42135

Cfpcemon Fossano: Via Circonvallazione, 13 - 0172.646097

Mail: info@cfpcemon.it