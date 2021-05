Valle Maira: continuano le degustazioni all'Ecomuseo

Dopo il primo incontro delle Degustazioni all'Ecomuseo che si è tenuto il 9 maggio presso la Locanda Maraman di Celle di Macra, e che ha visto il tutto esaurito, continuano gli appuntamenti con le attività laboratoriali.

Il prossimo 16 maggio presso il bar-ristorante I Ciclamini di Macra si potranno assaggiare specialità casearie del territorio (formaggi e burro) accompagnate da salse e miele locali, cui seguiranno le famose ravioles e, per finire, dolci fatti in casa.

In questa rassegna un plauso ai ristoratori che stanno proponendo i prodotti locali attraverso una loro rivisitazione culinaria e con alcune specialità del ristorante che le propone.

Ad accompagnare i piatti offerti sarà abbinato vino di produzione dell’Azienda Agricola Mauro Vini di Dronero.

Con questa iniziativa l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira intende promuovere i prodotti del territorio e le aziende ed imprese che qui svolgono la loro attività.

Infatti tra gli obiettivi e le priorità di un Ecomuseo vi sono quelli della valorizzazione del territorio e della cultura materiale, attuata anche attraverso la promozione delle imprese e dei prodotti locali.

Le attività laboratoriali previste all’interno dell’iniziativa “Degustazioni all’Ecomuseo” rappresentano, quindi, una delle azioni intraprese dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira proprio per portare a conoscenza del pubblico e dei turisti quelle che sono le peculiarità dell’area ecomuseale.

L’Ecomuseo rinnova, quindi, l’invito per domenica 16 maggio alle ore 16 presso il Bar Ristorante I CICLAMINI di Macra per continuare in questa esperienza degustativa, che proseguirà anche nelle domeniche successive presso altri ristoratori della zona.

La partecipazione è libera e gratuita, con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente l’evento.

Prenotazione mediante mail all’indirizzo info@ecomuseoaltavallemaira.it, o al n. 347.4130525, o tramite la Valle Maira Card.

Saranno applicate le norme vigenti per la prevenzione alla diffusione COVID-19, alle quali i partecipanti dovranno attenersi.