Rimozione del pedaggio sull'A6, dal PD ligure la proposta: "Basta pagare per un servizio che non c'è"

"Sull'autostrada A6 Torino-Savona, la Giunta deve intervenire presso il concessionario per eliminare il pedaggio. Quel tratto non può essere considerato un'autostrada. Da troppo tempo è interessato da lavori di manutenzione straordinaria che costringono automobilisti e mezzi pesanti a ricorrere alla mobilità ordinaria o a percorrere chilometri con continui cambi di carreggiata, a tratti a doppio senso, con i pericoli che ne conseguono". Così il consigliere regionale ligure del Partito Democratico, Roberto Arboscello, che annuncia la presentazione di un ordine del giorno per chiedere l'eliminazione del pedaggio sulla A6 Torino-Savona.

"Siamo consapevoli e condividiamo la necessità di effettuare questi lavori di manutenzione – precisa Arboscello – perché la sicurezza è prioritaria, ma è inaccettabile e ingiustificato far pagare il pedaggio su quella che, ad oggi, non è un'autostrada e ha tempi di percorrenza superiori alla viabilità ordinaria".

"Per questo presenterò un ordine del giorno in cui chiedo alla Giunta di attivarsi presso il Concessionario e il Ministero dei Trasporti affinché sui tratti autostradali dove non è garantito il servizio di scorrimento veloce venga eliminato il pedaggio fino alla fine dei lavori", prosegue il consigliere.

"Questo non toglie il disagio, ma sicuramente rappresenta una forma di compensazione e riequilibrio della situazione. Oggi chi viaggia sull'A6 Torino-Savona si trova a pagare per un servizio che non c'è. Una condizione che va assolutamente cambiata. La Giunta non può rimanere immobile, bisogna intervenire", conclude Arboscello.