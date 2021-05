Pressione ospedaliera sempre più in calo nei reparti covid degli ospedali Asl Cn1

Pressione ospedaliera nei reparti covid sempre più in calo, complice il trend in discesa dei contagi e il numero sempre più alto di vaccinazioni che continuano a ritmo serrato.

A Saluzzo, come la scorsa settimana sono quattro su dieci i posti letto occupati in terapia intensiva, mentre i ricoveri in media intensità scendono a 38 su 72 (sette giorni fa erano 48 su 72).

Negli ospedali Covid di Ceva e Mondovì, i ricoveri diminuiscono in modo costante.

A Ceva, sono 7 su 24 i ricoveri in media intensità (la scorsa settimana erano 12 su 24), mentre a Mondovì in terapia intensiva si riducono i posti letto attivati che passano da sette a quattro, tutti al completo. Leggermente in calo anche i ricoveri in media intensità, 14 su 21 (sette giorni fa erano 17 su 21).

A Savigliano la terapia intensiva conta quattro posti letto anziché cinque, di cui 2 occupati, mentre la settimana scorsa erano 3 su 5 attivati. Stabile invece la media intensità: tre ricoveri su otto.

Al Covid Hotel di Centallo, sempre 4 posti occupati su 17, mentre c’è una lieve risalita all’Istituto Climatico di Robilante, 39 su 40, mentre la settimana scorsa erano 37 su 40.

Al Santa Croce e Carle di Cuneo in terapia intensiva sono occupate cinque delle 7 unità attivate (sette giorni fa erano ancora 7 su otto posti letto), mentre in semi intensiva si è liberato un posto rispetto alla scorsa settimana, 7 su 8.