Cuneo è un "comune ciclabile": anche quest’anno ha ottenuto la bandiera gialla

« Cuneo torna ad aggiudicarsi, anche per l’anno 2021, quattro ‘bike-smile’ su cinque. Per noi un riconoscimento importante, che ripaga il lavoro che stiamo facendo proprio su fronte mobilità dolce e sostenibile: dall’incremento delle infrastrutture ciclabili all’attività di comunicazione ed educazione per scuole e cittadini, al fine di sensibilizzarli a promuovere stili di vita più sani – il commento dell’assessore all’Ambiente Davide Dalmasso - . Un percorso iniziato ormai da qualche anno, che ci ha dato molte soddisfazioni e che abbiamo ferma intenzione di continuare ».

«Se all’inizio l’obiettivo delle amministrazioni era quello di aderire alla rete dei Comuni Ciclabili adesso, giunti alla quarta edizione, registriamo con piacere l’impegno di tante realtà nel volersi migliorare – dichiara Alessandro Tursi, presidente FIAB - . La pandemia ha sicuramente messo in evidenza la bicicletta nell’agenda del Paese, con un interesse senza precedenti che rende il tema degli spostamenti sostenibili una priorità per tanti sindaci. I nuovi strumenti normativi per la ciclabilità introdotti nel Codice della Strada, per i quali FIAB si è battuta per anni, così come le nuove importanti risorse per le infrastrutture sono un supporto concreto ai territori che vogliono davvero cambiare. Per l’immediato futuro ci aspettiamo un’accelerazione nel percorso di trasformazione dei nostri comuni, all’interno del quale Comuni Ciclabili ha il duplice ruolo di promotore e di misuratore affidabile del cambiamento».