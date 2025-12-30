Dronero, dopo oltre trent’anni il supermercato “Despar” ad Oltremaira tira giù la serranda

A Dronero, dopo oltre trent’anni di attività, il supermercato “Despar” in zona Oltremaira domani sera, mercoledì 31 dicembre, tirerà giù la sua serranda.



“Ricordo che andavo già da piccola con mia nonna - ci racconta Anna - ed ogni volta che entravo era come essere in famiglia, non soltanto perché Dronero è una piccola cittadina e quindi conosci molte persone, ma proprio per il clima che si è sempre respirato. La signora Fuso gentilissima, il figlio Marco sempre con la battuta pronta e tutto il personale molto disponibile. Entravi e c’era sempre spazio per una chiacchierata, un sorriso ed un ‘grazie, alla prossima!’. Vedere la serranda abbassata sarà molto triste.”



Fondato nel 1993 e frutto del grande impegno della famiglia Fuso, il supermercato è stato per anni il punto di riferimento per la maggior parte dei cittadini droneresi.

L’attenzione ai clienti ed ai prodotti sono sempre stati alla base di tutte scelte, offrendo anche un banco dedicato alla frutta e verdura fresca, uno per la gastronomia ed uno per la macelleria. Nel tempo il supermercato si è unito al gruppo “Despar”, da anni purtroppo costretto a fare i conti con l’insediamento a poca distanza di ben due strutture della grande distribuzione.



Pur consapevole delle difficoltà, Marco non si è perso d’animo: il superamento è sempre stato per lui come una famiglia. Così ha affrontato tutto, anche ora la decisione di chiudere che ha poi comunicato al personale: “Nell’attenzione avuta si è confermato non solo un imprenditore ma anche e soprattutto un grande uomo.”



Rimane invece aperto il punto vendita in via Roma, nel cuore del centro storico: “A lui auguro tutto il meglio - ci dice un affezionato cliente - Sempre a testa alta, sempre con quella grande passione, volontà e tenacia.”