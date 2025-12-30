Una nuova area sosta per 150 auto al piano -7 del parcheggio di piazza Boves

Il piano al - 7 di piazza Boves diventerà un'area di sosta pubblica per 150 veicoli?

L'intenzione c'è. Bisognerà solo capire come procedere, valutando sicurezza e rischi, in particolare quelli legati ad eventuali incendi, il pericolo maggiore.

Con la determinazione n. 2581 del 24 dicembre 2025, la dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Cuneo, architetto Anna Bertola, ha affidato l’incarico tecnico necessario alla verifica di fattibilità della sua trasformazione.

L'idea di cambiarne la destinazione d'uso era accarezzata da almeno due anni, come testimoniano le parole pronunciate dall'assessore al Commercio e vice sindaco di Cuneo Luca Serale a settembre del 2023, nel pieno della "crisi" di piazza Boves e del suo parcheggio interrato, ricettacolo di delinquenti e senza tetto.

"Bisogna capire quali sono i passi per cambiarne la destinazione, è una valutazione che faremo", aveva detto.

La piazza stava vivendo una situazione molto complessa. Ne era scaturita la decisione del Comune di chiudere l'intero piano, il più interrato, di sua proprietà assieme ai piani 5° e 6°, già destinati a parcheggio pubblico per auto.

L’area, nata originariamente come parcheggio per autobus, non è mai stata realmente utilizzabile per quella funzione a causa delle caratteristiche architettoniche e strutturali.

Nel tempo è stata quindi adibita a deposito per le società che hanno gestito l’autorimessa e, più recentemente, a rimessaggio di mezzi e attrezzature comunali fino a diventare area per lo stoccaggio di materiale scolastico, grazie all'accordo tra Comune di Cuneo e Provincia.

Negli anni, quel piano, è stato oggetto di polemiche e malumori perché, aperto e accessibile, era diventato dormitorio di senza tetto o anche punto di cessione di sostanze stupefacenti. Al suo interno stracci, bottiglie rotte, abiti e materassi abbandonati.

A settembre 2023 la decisione di chiuderlo e renderlo, quindi, accessibile solo con chiavi.

Ora questa determinazione.

Per avviare il procedimento, il Comune presenterà una richiesta di Nulla Osta di Fattibilità Antincendio ai Vigili del Fuoco. A predisporre il progetto preliminare antincendio sarà lo studio tecnico “Staff Progetti – Studio di Ingegneria e Consulenza Tecnica”, incaricato tramite affidamento diretto per un importo complessivo di 12.020,53 euro.

Il progetto dovrà valutare lo stato attuale della struttura, le misure di sicurezza presenti e quelle necessarie.

L’obiettivo dell’amministrazione è verificare se quello spazio possa essere destinato a parcheggio pubblico, creando circa 150 nuovi posti auto nel cuore della città. Un incremento ritenuto strategico per sostenere la mobilità urbana e la fruizione del centro storico.