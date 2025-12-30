 / Cuneo e valli

Cuneo e valli | 30 dicembre 2025, 15:14

Lutto per la scomparsa dell’ex dipendente provinciale Elio Pastore

Tra gli altri, lascia la figlia Federica, impiegata presso l'ente nel settore Programmazione e Bilancio

La Provincia di Cuneo partecipa al lutto della famiglia per la scomparsa dell’ex dipendente del settore Viabilità Elio Pastore, scomparso all’età di 89 anni.

Nato a La Spezia il 12 novembre 1936, era stato assunto in Provincia nell’ottobre 1962 in qualità di geometra avventizio; dal 3 marzo 1966 era stato nominato in ruolo come geometra e sei anni più tardi, il 3 marzo del 1972, fu promosso a geometra principale. Al 24 marzo 1992 risale invece la nomina a tecnico principale aggiunto, a seguito di concorso interno, e dal 1° gennaio dell’anno successivo venne inquadrato come Direttore Servizio Tecnico, qualifica che mantenne fino al pensionamento, avvenuto il 17 aprile del 1996.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo, con i consiglieri provinciali e tutti i dipendenti, si unisce al cordoglio, esprimendo particolare vicinanza alla figlia Federica, dipendente provinciale presso il Settore Programmazione e Bilancio. 

I funerali sono stati celebrati questa mattina 30 dicembre a Cuneo. 


 

