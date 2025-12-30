Lutto per la scomparsa dell’ex dipendente provinciale Elio Pastore

La Provincia di Cuneo partecipa al lutto della famiglia per la scomparsa dell’ex dipendente del settore Viabilità Elio Pastore, scomparso all’età di 89 anni.

Nato a La Spezia il 12 novembre 1936, era stato assunto in Provincia nell’ottobre 1962 in qualità di geometra avventizio; dal 3 marzo 1966 era stato nominato in ruolo come geometra e sei anni più tardi, il 3 marzo del 1972, fu promosso a geometra principale. Al 24 marzo 1992 risale invece la nomina a tecnico principale aggiunto, a seguito di concorso interno, e dal 1° gennaio dell’anno successivo venne inquadrato come Direttore Servizio Tecnico, qualifica che mantenne fino al pensionamento, avvenuto il 17 aprile del 1996.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo, con i consiglieri provinciali e tutti i dipendenti, si unisce al cordoglio, esprimendo particolare vicinanza alla figlia Federica, dipendente provinciale presso il Settore Programmazione e Bilancio.

I funerali sono stati celebrati questa mattina 30 dicembre a Cuneo.



