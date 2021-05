Depursystem: depuratori d’acqua

I depuratori d’acqua sono dispositivi che servono ad eliminare le impurità e le sostanze inquinanti dall’acqua. Viene, infatti, effettuata la depurazione dell’acqua attraverso processi di carattere fisico, chimico e biologico.

Al giorno d’oggi si ricorre sempre più all’uso di acqua di fiumi, laghi e mari: è questo il motivo per cui tali acque devono essere necessariamente sottoposte a specifici tipi di trattamenti che possano renderle potabili.

Da cosa si depura l’acqua?

La rimozione degli elementi contaminanti dall’acqua grezza è necessaria per riuscire a usare un’acqua che sia adatta al consumo domestico o all’uso agricolo, come l’irrigazione dei campi.

In natura l’acqua risulta ricca di minerali, fosfati e altre sostanze che decisamente non fanno bene all’organismo umano.

La depurazione dell’acqua oggi rappresenta un’azione fondamentale per eliminare tutte quelle sostanze nocive come ammoniaca, azoto, zolfo, fosfati e diversi metalli in modo che venga resa potabile.

Ferro, manganese, idrogeno solforato, solfati, metalli pesanti come piombo e arsenico dovuti agli scarichi industriali, idrocarburi, fitofarmaci e solventi, ammoniaca, nitrati e nitriti sono alcuni degli elementi chimici e fisici che si trovano nell’acqua grezza e da cui bisogna depurarla.

Senza dimenticare che in tutte le acque grezze sono presenti anche forme di vita microbiologica come il plancton, protozoi, miceti, batteri patogeni o di origine ambientale e virus, che non gioverebbero al corpo umano se ingeriti tramite acqua, per questo bisogna procedere alla sua depurazione anche per via biologica.

Il processo di depurazione, quindi, va effettuato per poter assicurare che l’acqua trattata sia inodore, insapore, e incolore, mentre dal punto di vista prettamente fisico l’acqua deve risultare caratterizzata da una temperatura standard, una determinata conducibilità elettrica e un pH fisso.

Depurazione dell’acqua

Solitamente l’acqua in bottiglia viene utilizzata solamente per bere, ma per bollire la pasta, impastare la pizza, fare zuppe e infusi, preparare il nostro amato caffè, lavare frutta e verdura usiamo l’acqua del rubinetto che, per quanto sia stata resa sicura dall’acquedotto, non sarà mai leggera e priva di tutte quelle sostanze che non ci fa piacere bere, come ad esempio il cloro.

Proviamo ad immaginare di avere sempre a disposizione dell’acqua pura, come quella della bottiglia e per ogni utilizzo aprire solamente il rubinetto di casa.

Questa immagine può tradursi in realtà installando a casa vostra uno degli impianti che principalmente basano la propria tecnologia sul principio dell’osmosi inversa e dell’ultrafiltrazione.

Depursystem rappresenta la soluzione; la loro mission è “acqua e aria, due elementi letteralmente essenziali per la nostra vita e allora perché non massimizzare la loro qualità e il risparmio per ottenerla?”

La loro esperienza nell’ambito della depurazione dell’acqua è lunga 30 anni; ed è proprio questa esperienza che è stata messa al servizio del consumatore per garantirgli prodotti tecnologicamente all’avanguardia e su misura per le sue esigenze. Da tantissimi anni trattano il tema della depurazione a tutto tondo offrendo una vasta gamma di impianti per la depurazione dell’acqua e dell’aria in grado di soddisfare ogni tipo di necessità e inserirsi negli ambienti che frequentiamo ogni giorno (abitazioni private, bar e ristoranti, negozi, uffici e condomini).





VANTAGGI DELL’ACQUA DEPURATA GRAZIE A DEPURSYSTEM

Un primo vantaggio è il risparmio e la qualità della vita; grazie a Depursystem si risparmia tempo, fatica e denaro e non si dovrà più riempire il carrello di pesanti bottiglie d’acqua da trasportare dal supermercato a casa o in ufficio.

Inoltre, attraverso la depurazione si ottiene un’acqua leggera e priva di sostanze nocive proprio come quella delle migliori marche di acqua in bottiglia, che esce direttamente dal rubinetto di casa, a temperatura ambiente, per bere e cucinare sano. Anche l’ambiente ci ringrazierà per aver ridotto l’utilizzo della plastica, la cui dispersione produce enormi danni al nostro ecosistema.





GARANZIA DEL SERVIZIO

Depursystem si avvale di persone specializzate e professionali.

Per garantire una lunga vita all’impianto e assicurarne la massima efficienza nel tempo, è indispensabile effettuare periodicamente una corretta manutenzione.

A questo scopo, l’Azienda programma le scadenze di cambio filtri e, al momento opportuno, avvisa il cliente per fissare l’appuntamento con il tecnico.

Inoltre, per tutti i clienti che possiedono un impianto obsoleto (di qualsiasi marca), l’Azienda propone un sistema tecnologicamente all’avanguardia effettuando la valutazione e il ritiro di quello usato.

Il cliente avrà, quindi, un impianto totalmente nuovo recuperando il massimo da quello vecchio.





Assistenza su altre marche

Nel caso si possieda un impianto di depurazione d’acqua, anche non acquistato presso Depursystem, che necessita di assistenza, loro sono in grado di fornire una consulenza, garantendo la risoluzione di ogni tipo di problematica.

A discrezione del cliente sarà poi la decisione di farsi assistere da loro per le successive manutenzioni, acquisendolo così come effettivo nuovo cliente. La soddisfazione del cliente rappresenta il loro principale obiettivo ed è proprio per questo motivo che non si limitano a vendere un prodotto ma si impegnano costantemente a garantire un’assistenza seria e duratura.