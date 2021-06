Verificati i danni della tempesta Alex: a Valdieri l'assessore regionale Gabusi e Franco Graglia

La scorsa settimana l’assessore regionale alla Protezione Civile, Difesa del suolo e Opere pubbliche Marco Gabusi e il vice presidente del Consiglio regionale Franco Graglia hanno incontrato nel Palazzo del Municipio i vertici dell’amministrazione comunale di Valdieri.

L’occasione ha permesso di fare il punto sulle tematiche ambientali e nel particolare sulla gestione di alcuni interventi e problematiche legate alla tempesta Alex. Gabusi ha verificato, insieme al sindaco Giacomo Gaiotti, l’elenco dei lavori approvati dalla Regione Piemonte confermando il fatto che rientrano tutti all’interno della fascia di priorità d’intervento e che saranno finanziati con i fondi della Protezione Civile.

Il confronto sulle politiche della Giunta regionale nella gestione del territorio valdierese, ha dato l’opportunità al primo cittadino di esprimere all’assessore Gabusi il proprio ringraziamento a nome della Comunità e la propria soddisfazione per l’attenzione e la disponibilità dimostrata. A seguire i rappresentanti regionali e comunali si sono spostati nella Sala Consigliare per dare un saluto e augurare buon lavoro al gruppo della Protezione Civile di Valdieri, coordinato da Stefania Michelotti. “Per quanto concerne i lavori già realizzati – conclude il sindaco Gaiotti – voglio ringraziare le ditte intervenute e l’Ufficio Tecnico del Comune di Valdieri per aver seguito, in modo pronto e attento, la messa in sicurezza del territorio”.