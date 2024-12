Ceva potenzia la video sorveglianza con 21 varchi di lettura targhe e 10 ulteriori telecamere di contesto

L’ Amministrazione comunale di Ceva è in prima linea sul tema sicurezza. La Giunta guidata dal sindaco Fabio Mottinelli ha infatti concluso l'iter di approvazione del “Progetto di estensione dell’impianto di videosorveglianza cittadina realizzato con finanziamento statale per i sistemi di videosorveglianza urbana”, mirato alla realizzazione di nuovi punti di videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere di contesto ad alta definizione e di varchi letture targhe, con l’obiettivo di monitorare le aree più sensibili, prevenire episodi di criminalità e aumentare il senso di sicurezza percepita dai cittadini.

L’ iniziativa si inserisce nell’ ambito del modello operativo dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, nella definizione dei quali il controllo del territorio ha assunto lineamenti di fondamentale importanza, e si propone, grazie all’ impiego coordinato delle forze dell’ordine, di potenziare le capacità di intervento immediato nelle zone maggiormente a rischio, così migliorando la gestione della sicurezza pubblica e facilitando l’ intervento tempestivo in caso di necessità.

“L’ampliamento del sistema di videosorveglianza rappresenta uno strumento fondamentale per supportare il controllo del territorio e la prevenzione di atti illeciti per il quale continueremo ad investire risorse e tecnologie avanzate”, ha dichiarato il sindaco Fabio Mottinelli

“Nello specifico – spiega il comandante della Polizia Locale, Giovanni Suria - l’intervento prevede l’installazione di 21 varchi di lettura e l’implementazione di ulteriori 10 telecamere di contesto distribuite strategicamente sul territorio comunale. Il sistema di lettura targhe consentirà un monitoraggio dei flussi di veicoli in transito per svolgere indagini e fornirà un 'alert' in caso di circolazione non regolare. Il potenziamento della videosorveglianza è un tassello fondamentale nella costruzione di un sistema di sicurezza integrato che coinvolge non solo le autorità locali, ma anche la comunità stessa”.