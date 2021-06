L'oroscopo di Corinne dal 11 al 18 giugno

ARIETE: Si prospetta un periodo agitato nel corso del quale dovete aspettarvi di tutto: da una variazione di programma alle confutazioni, dai contatti con chi si diletta a screditare gli altri alle incombenze a cui sopperire, dai contratti da sottoscrivere ai tumulti esistenziali e sarete talmente impegnati dall’arrivare a domenica confusi e stressati. Qualcheduno riemergerà dal passato ma se non vi garba liquidatelo! Propensione alle infiammazioni e contiguità con luoghi di montagna o di mare.

TORO: Non essendo oro tutto ciò che luccica prima di buttarvi a capofitto in eventuali nuove imprese vagliatene i pro e i contro in quanto non è questo il momento di investire a vanvera prestanze e quattrini. Il tarlo del dubbio inoltre colpirà taluni accoppiati o chiunque trascini una storia senza arte né parte anche se grazie ad un colpo di genio o ad una scoperta le idee si schiariranno. Non rinunciate ad una festa, cena o ritrovo visto che il divertimento sarà garantito!

GEMELLI: Rasserenatevi perché al di là di ogni angustia o preoccupazione, la Luna Nuova che il 10 giugno spadroneggia nel vostro segno Zodiacale, porta una nota di ilarità, la delucidazione di cose rimaste a mezz’aria e una sorpresina molto carina specie se nella corrente settimana solennizzate il compleanno… Dei miglioramenti li denoterete anche in ambito materiale o privato oppure riuscirete in un intento fino a ieri rimandato. Domenica da trascorrere all’aperto.

CANCRO: Forza e coraggio: l’estate sta per arrivare più che mai pronta a regalarvi momenti singolari a parte dei corrucci per un familiare, delle faccende da inquadrare, delle rogne pecuniarie o dei costanti tarli nella mente mentre, tra giovedì e lunedì, una chiamata, una proposta, una puntatina in pizzeria o in una trattoria solleverà il morale. Se abitualmente trattate con un Gemelli, Leone, Scorpione preventivate un polverone… Occhio pure ad un responso avventato ed errato.

LEONE: Con Marte, che il 12 giugno entra nella vostra costellazione, uscirete dall’inerzia o da quella mezza sfiga che sembrava avervi presi di mira, iniziando finalmente a recuperare verve, energia e uno spizzico di sana follia. Sicché dopo ugge e malumori inizierà un bel processo di rigenerazione a patto di non commettere imprudenze e di non arrabbiarvi per un personaggio fin troppo astuto per i vostri gusti da lasciare cuocere nel proprio brodino. Sabato interessante.

VERGINE: Sarà per quel malandrino di Giove avverso, i costanti disguidi, la tensione accumulata, l’incertezza dell’imminente avvenire o le costanti paturnie, fatto sta che vi inalbererete facilmente pigliando di mira chiunque si intrufoli nella vostra privacy o voglia avere ragione a tutti i costi… Ciononostante, di fronte all’evidenza, un torto lo dovrete ammettere… Attenti inoltre alle persone con cui trattate perché tra queste se ne celano di adulterate e starà a voi stanarle.

BILANCIA: Vi attende una settimana fremente nel corso della quale non saprete da dove iniziare a far combaciare tutto quello che dovreste fare ma il gioco varrà la candela visto che ne otterrete delle ovazioni. Nel contempo però abbiate l’accortezza di alzare la guardia al fine di non beccare una fregatura e poi state attenti ai movimenti bruschi onde scagionare una slogatura, una scivolata o una zucconata… Visite gradite, acquisti da effettuare e week end da trascorrere ai monti o al mare!

SCORPIONE: Se anelate lasciare la via vecchia per la nuova non fatelo nell’imminente: avete aspettato tanto è qualche giorno in più non guasta…Vi trovate infatti in una delicata fase di transizione e un colpo di testa sarebbe peggio di un colpo di calore… Se invece ve ne state rannicchiati nell’abitudinarietà sappiate che qualcosa la movimenterà ma stavolta in bene sia che si tratti di lavoro, amore o finanze al punto di non capire neppure voi che cosa stia per capitare. Chiamate inaspettate.

SAGITTARIO: “I desideri restano tali finché non si decide di commutarli in realtà”: starà infatti a voi muovere il primo passo, giocare le carte giuste al fine di vincere una partita esistenziale, battervi per una giusta causa, ripudiare fandonie e credere nella sincerità di chi vi vuole aprire quegli occhietti foderati di salsicciotti. Poi, alla faccia di tutti, vi caverete un pallino, una soddisfazione o rinverrete un escamotage per uscire da una situazione di stallo. Fattibili delle new da genitori o figlioli.

CAPRICORNO: Giove concede le sue grazie: approfittatene al fine di gettare ancore in porti acquietanti, cancellare le asprezze, avviare progettazioni senza mai scordare chi nel passato vi è stato vicino con un consiglio o un appoggino. Credete inoltre alle affermazioni di chi vi sta mettendo davanti ad una realtà dura da accettare. Possibile che qualcuno di voi riceva un pensierino materiale o morale atto a gratificare. Weekend festaiolo e salute da non trascurare. Buffo incontro domenicale.

ACQUARIO: Se fin qui le cose non son andate come speravate cadrete leggermente in depressione causa anche l’atteggiamento di un sornione, un benessere latitante o delle fisse costanti. La trascorsa lunga quarantena ha impedito di fare qualcosa a cui tenevate ma adesso dovreste imparare a pensare in positivo, confidare in novelle esperienze e regalarvi qualche attimo di spensieratezza. Gli appartenenti al I° decano invece potrebbero dover contattare con enti sanitari.