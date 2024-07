Pornassio, Tir resta incastrato: sulla Statale 28 si viaggia a senso unico alternato [FOTO E VIDEO]

Ennesimo tir incastrato sulle strade dell’entroterra e fioccano le polemiche. Un mezzo pesante, infatti, nella mattinata di oggi, è rimasto incastrato poco sopra l'abitato di Pornassio.

A causa delle difficoltà che stanno incontrando gli operatori dell'Anas a rimuoverlo si viaggia in direzione Piemonte e viceversa solo a senso unico alternato.

Sul posto per regolare il traffico sono presenti i carabinieri della stazione di Nava.

"Questa situazione sta diventando insostenibile – commenta il sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo, che sta seguendo le operazioni-. Bisogna assolutamente evitare che questi mezzi possano transitare evitare su strade non adatte alle loro dimensioni e che rimangano bloccati".

Adolfo si dice pronto ad emettere una nuova ordinanza maggiormente restrittiva, dopo quella firmata nell'ottobre scorso che stabiliva a partire dal 1º novembre, senza data di scadenza, il divieto di transito per autoarticolati e autotreni nel territorio urbano del Comune di Pornassio. In particolare si stabiliva: “il divieto di transito per autoarticolati e autotreni alle seguenti chilometriche della S.S. 28: dal 103+150 al km 103+675 (Pornassio); dal km. 101+480 al KM. 102+200 (Case Rosse); dal km 97+340 al km. 97+980 (Case di Nava).

Esclusi dal divieto gli autoarticolati e gli autotreni che esercitano trasporti commerciali (carico e scarico merci) con luogo di partenza e di arrivo nelle province di Imperia e di Cuneo, oltre ai mezzi di soccorso, di emergenza e il trasporto pubblico.