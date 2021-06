Un amico in più al quartiere San Paolo di Cuneo: sulla parete nord delle elementari è spuntato il murale del gatto

Un grande gatto blu che spunta sornione in mezzo a fiori e piante su sfondo arancione. Lo sguardo perplesso che osserva i passanti. Da questa settimana il quartiere San Paolo di Cuneo ha un amico in più.

Sulla parete nord delle scuole elementari, l'artista Riccardo Ten Colombo (44 anni, laureato all'Accademia di Belle Arti di Cuneo; lo stesso che aveva fatto le api alla casa del quartiere Donatello) ha realizzato un bellissimo murale a colori acrilici di circa 150 metri quadri. Ci ha lavorato tre giorni, da sabato 12 a lunedì 14 giugno: "Ho mescolato lo stile pittorico tradizionale con il geometrico. Il gatto rappresenta un tema leggero per smorzare il periodo di tensione da cui arriviamo. L'ho pensato sulle note della canzone 'Musica leggerissima' di Colapesce e Dimartino".

Il progetto, voluto dal Comitato di Quartiere San Paolo, ha visto il sostegno della Fondazione CRC con un contributo di 2mila euro.

“L'idea era ante-covid – spiega il presidente del comitato Andrea Sessa -. Avevamo in mente un progetto educativo che doveva coinvolgere le scuole e l'associazione 'Scatola Gialla' con un murale decisamente più ridotto. Poi è arrivata la pandemia ed è saltato tutto. Così, per non perdere il contributo, abbiamo fatto un cambio di progetto e indirizzato tutto sul murale”.

Il gatto ha fatto capolino a inizio settimana e, da subito, ha raccolto i complimenti di grandi e piccini. Piace davvero a tutti.

“Per il quartiere si tratta di un ulteriore piccolo tassello dopo l'inaugurazione del centro sportivo – aggiunge Sessa -. Siamo molto orgogliosi di quanto fatto negli ultimi 3-4 anni. Abbiamo raccolto grosse progettualità grazie al bando periferie, portando nel quartiere 30mila euro di lavori. A partire dal 2018 c'è il mercato contadino in piazza Biancani. Abbiamo ottimizzato ogni briciola che è arrivata, come farebbe un buon padre di famiglia. Insomma, come presidente, sono orgoglioso del lavoro fatto dal comitato. C'è la sensazione di aver dato parecchio al quartiere”.

Un impegno che ha portato via molto tempo ed energie a tutto il comitato di quartiere.

“Ci sono le elezioni a fine anno e non mi ricandiderò – dichiara Sessa -. Dopo sei anni, del resto, è giusto cambiare. Stiamo cercando persone volenterose e interessate alla vita del quartiere. Facciamo un appello. A partire da ottobre, cerchiamo interessati per rinnovare il comitato”.

Tornando al gatto... È talmente bello che si merita un nome.

“Perchè no? Possiamo coinvolgere i bambini delle scuole per trovargli il nome più adatto e fare una bella inaugurazione a settembre”, conclude Sessa.