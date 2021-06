Barge, schianto tra auto e moto in località Ponte Grana: gravissimo un uomo, in elisoccorso al CTO (FOTO)

Incidente stradale a Barge, nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 19 giugno).



Coinvolta un'automobile e una moto, scontratesi sulla SP28, tra San Martino di Barge e Cavour all'altezza di località Ponte Grana.

Si segnala la presenza di un ferito, un uomo in sella alla sua moto. Stava procedendo in direzione Cavour, quando per cause in corso di accertamento si è schiantato con una Lancia "Y".



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con le squadre di Barge e Saluzzo, l'emergenza sanitaria, con l'ambulanza di base partita dalla Croce rossa di Barge e l'elisoccorso, e i Carabinieri, anche con una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Saluzzo.

Il motociclista ferito è stato elitrasportato d'urgenza al CTO - Centro traumatologico ortopedico - di Torino, in serie condizioni di salute, per via dei traumi riportati nell'incidente. L'uomo, nello schiato, ha riportato un grave trauma cranico e diverse fratture su tutto il corpo: dopo esser stato intubato dall'equipe dell'elisoccorso è stato trasferito in codice rosso (massima gravità) al nosocomio torinese.