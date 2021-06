Nintendo espanderà gli eSport con i tornei scolastici di Smash Bros. e Splatoon

Nintendo ha avuto diverse iniziative per entrare a pieno titolo nel mondo degli eSport. Nonostante il fatto che l'azienda e i suoi giochi siano abbastanza popolari da avere successo sulla scena competitiva, la realtà è che non si è affermata per vari motivi.

E questo non piacerà solo agli studenti, ma anche agli scommettitori che useranno i loro telefoni per scommettere su questi eventi, come nel caso della 22bet APP che sta ottenendo sempre più download.

La società ha generato polemiche e polemiche per non aver supportato i premi in denaro negli eSport. Inoltre, ha ricevuto critiche per essere stato riservato sulle competizioni organizzate dalla comunità.

Nonostante quanto sopra, Nintendo non ha ancora gettato la spugna e ha già un nuovo progetto per guadagnarsi un posto negli eSport. Questa mattina ha annunciato una partnership con la piattaforma PlayVS per portare nelle scuole le competizioni di Super Smash Bros., Splatoon e altri titoli.

NINTENDO AMPLIERÀ I PROPRI ESPORT CON LE COMPETIZIONI SCOLASTICHE

Attraverso una dichiarazione, Nintendo e PlayVS hanno confermato che ospiteranno le competizioni Super Smash Bros. Ultimate e Splatoon 2 nelle scuole. Questo progetto partirà ufficialmente nella prossima stagione autunnale. Successivamente, verranno aggiunte le competizioni di Mario Kart 8 Deluxe .

PlayVS propone concorsi a vari livelli scolastici grazie a partnership con studi di sviluppo. In questo modo, gli studenti delle scuole superiori e dei college possono competere nei loro giochi preferiti.

I tornei Nintendo inizieranno il 20 settembre 2021 nelle scuole degli Stati Uniti, dove verranno giocati in vari formati. Ci saranno competizioni e campionati online con varie stagioni per studenti delle scuole superiori e universitari.

Per rendere i tornei una realtà, Nintendo e PlayVS daranno centinaia di unità Switch alle scuole. Inoltre, 3.000 scuole selezionate riceveranno copie di Super Smash Bros. Ultimate o Splatoon 2 e un abbonamento di 12 mesi a Nintendo Switch Online.

"La consideriamo una grande opportunità per aiutare i bambini che hanno un interesse per i videogiochi in modo che possano sperimentare un po' del cameratismo, un po' dell'atmosfera di squadra che si ottiene da questi programmi", ha affermato Bill Trinen di Nintendo.

ATTENDERE IL SUPPORTO PER L'AMERICA LATINA

Negli ultimi anni abbiamo avuto diversi eventi e campionati scolastici, mancano grandi aziende con la scena scolastica competitiva. Abbiamo grandi esempi come le competizioni universitarie in League of Legends o l'organizzazione dell'Universidad Católica con il suo torneo scolastico FIFA 2020.

È necessario promuovere il talento nei giovani con campionati e competizioni tra scuole con grandi aziende, offrendo maggiori opportunità di allenarsi in certi tipi di videogiochi che, purtroppo, non hanno la stessa visibilità dei Riot MOBA o dei giochi di calcio.

Dov'è il problema? Potremmo parlare principalmente della cultura dei videogiochi nei paesi dell'America Latina, dove il peso delle competizioni come sport non è ancora stato preso in considerazione, ma questo è lontano dall'essere una realtà.

Eventi come il Capcom Pro Tour, il Red Bull Solo Q o anche il VGM TEC , hanno contribuito molto alla scena competitiva degli eSport nel paese, ad esempio. Ma il passo deve ancora essere compiuto negli adolescenti, in particolare come attività extrascolastiche.

Speriamo che Nintendo, Sony e persino Microsoft possano prendere l'esperienza di altri paesi e iniziare a scommettere sulle abilità latinoamericane.

GLI ESPORT DI NINTENDO SONO STATI SCENA DI CONTROVERSIE

E sembra che Nintendo vuole per dare una nuova svolta alle vostre esports, soprattutto dopo le polemiche della scena competitiva di Super Smash Bros . Diversi giocatori sono stati individuati per comportamenti inappropriati e molestie sessuali.

Hanno persino accusato un pro player di Smash Bros di avere rapporti sessuali con un giocatore di 14 anni. Cinnpie di recente si è difeso e ha assicurato che tutte le accuse contro di lui non hanno motivo di esistere.

La scommessa che Nintendo sta facendo sembra molto interessante e ci si aspetta che molte persone si divertano con questa novità.