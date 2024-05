Domenica 12 maggio a Verzuolo, Castello della Villa e Parrocchiale aperti al pubblico, camminata e pranzo a Santa Cristina

Poker di eventi per la domenica verzuolese. Un'occasione unica per passare l'intera giornata nella cittadina alle porte della valle Varaita tra storia, arte, outdoor e intrattenimenti per famiglie.

Il 12 maggio riprendono le visite ai monumenti più antiche del paese. Il Castello, aperto da pochi mesi dopo l'acquisizione da parte della Omeg Srl, sarà accessibile dalle 10 alle 18, con il coordinamento della Pro Villa. Visite previste anche all'Antica Parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo, con i suoi magnifici affreschi, dalle 14 alle 18, a cura dell'Associazione Culturale Verzuolese. Entrambi i tour con accompagnatori qualificati sono prenotabili sul sito villadiverzuolo.it , al 329-2169741 o alla mail pro.villa@virgilio.it . Per tutta la giornata sarà attivo il servizio navetta gratuito da piazza Willy Burgo al Castello.

CAMMINATA A SANTA CRISTINA

Nella stessa giornata, l'associazione Ciat ca rampignu organizza una passeggiata a Santa Cristina, con partenza da piazza Buttini (Villa) alle 9,30. Il percorso è di circa 5 km attraverso i boschi della collina verzuolese, lungo i quali sarà offerta l'acqua. All'arrivo a tutti gli iscritti verrà servito un piatto di pasta, un dolce e un simpatico omaggio per gli amici a quattro zampe. Iscrizioni entro il 10 maggio alla cartoleria Era. Partecipazione gratuita per bambini e animali. Info: 0175-85337.

VISITA E ATTIVITA' PER FAMIGLIE IN CARTIERA

Dalle 9 alle 18,30 la Smurfit Kappa apre le sue porte alle famiglie. La cartiera verzuolese rinnova il suo appuntamento di primavera con un "Open Day" che prevede visite guidate ai reparti di produzione del cartoncino da imballaggio (nuova frontiera della produzione della carta, per cui la multinazionale irlandese è leader mondiale), palestra di roccia, percorsi con biciclette elettriche, corso di primo soccorso e Pompieropoli, il percorso-avventura per bambini con i vigili del fuoco in pensione. QR per prenotazioni nella locandina allegata.

UN ANNO DI RILANCIO TURISTICO

In virtù di un accordo sottoscritto la scorsa estate con la Omeg srl (proprietaria della dimora nobiliare), il vice-presidente della Pro Villa Mauro Allamando e il suo team sono riusciti nella meritoria impresa di dare vita ad un embrionale, ma promettente, incoming turistico, sviluppando nei weekend estivi e autunnali un viavai continuo di visitatori. I numeri di questi primi mesi certificano la curiosità e l'interesse per il Castello della Villa, che si rinnoverà nei mesi a venire. Oltre alle visite guidate, infatti, si abbinerà da giugno un ricco programma di eventi, che avranno come location principale proprio il parco dell'antico palazzo nobiliare. Il tutto mentre si sviluppano nuovi progetti di promozione territoriale, anche attraverso l'uso di piattaforme digitali e importanti collaborazioni.