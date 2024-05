Saluzzo, confronto tra i candati sindaci e i commercianti

Confcommercio Imprese per l'Italia di Saluzzo e zona ha organizzato, per mercoledì 22 maggio alle ore 20,45 una serata di confronto con i candidati sindaci della città di Saluzzo ed i commercianti. Questa è senz'altro un'opportunità preziosa per conoscere le loro proposte riguardanti il commercio ed il turismo.

Il presidente dell'associazione, Danilo Rinaudo, ci tiene a sottolineare l'importanza di un'ampia partecipazione a questo evento, poiché rappresenta un'occasione unica per far sentire la voce dei commercianti e degli imprenditori sulle questioni che più riguardano la categoria e soprattutto mettere a confronto le idee dei candidati, al fine di poter decidere quale rappresentino maggiormente le proprie aspettative .

"L'importanza dell’elezione del nuovo sindaco di Saluzzo- riferisce il Presidente Rinaudo - mi ha dato l’idea di organizzare un incontro con i quattro candidati per conoscere come intendano affrontare, nel loro mandato, i due argomenti a noi più cari: commercio e turismo. Mi aspetto una forte partecipazione e ringrazio anticipatamente i candidati e chi vorrà prendere parte all’evento."

Durante la serata verranno poste, ai candidati, alcune domande stilate dalla Confcommercio, alle quali i candidati sindaci potranno rispondere liberamente , elencando i punti di stretto interesse dei commercianti e degli esercenti.

Vi aspettiamo quindi numerosi mercoledì 22 maggio alle ore 20,45 presso la sede dell'Ascom di Saluzzo e zona.

Per una più agevole organizzazione della sala, è necessaria la prenotazione al numero 0175 240310.