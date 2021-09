Cuneo, una nuova sede dello Studio Staff progetti

Sono in pieno svolgimento i lavori per la realizzazione della nuova sede dello Studio Staff progetti.

Lo studio di ingegneria e consulenza tecnica, nato nel 2018 dal raggruppamento tra gli storici Guasco&Fronzè associati e Studio Progetto sicurezza, ha una consolidata esperienza e un forte legame con il territorio acquisiti in oltre 30 anni di attività.

La storica sede di Corso Carlo Brunet, a seguito degli ampliamenti dell’organico aziendale avvenuti negli ultimi anni, non era infatti più in grado di ospitare le nuove figure che si sono aggiunte al gruppo. La necessità era quindi di ampliare ed ottimizzare gli spazi per rendere più fruibili e funzionali gli ambienti, garantendo al contempo anche una migliore accoglienza dei clienti con disponibilità di ampi parcheggi.

Alla luce di ciò, il cambio della sede era una scelta obbligata. Si è però cercato di non snaturare il grande legame di apparenza con la città, optando per la realizzazione di nuovi spazi in un fabbricato la cui collocazione risultasse comunque in Cuneo Altipiano.

La nuova sede si svilupperà su 2 livelli, con una sala corsi al piano terreno di circa 30 posti che potrà essere utilizzata anche per incontri, momenti formativi e riunioni tecniche.

Al piano primo una accogliente area di oltre 300 mq consentirà la creazione di ampie zone operative nonchè spazi per meeting e briefing. In questo modo si garantirà ai numerosi collaboratori idonei locali nei quali sviluppare i propri progetti.

La nuova sede della Staff Progetti avrà un’impronta allineata alla mission aziendale. Fortemente orientati alla sostenibilità ambientale, i sistemi tecnologici interni saranno alimentati da un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rinnovabile, mentre moderne tecnologie in pompa di calore sfrutteranno l’impianto solare per la climatizzazione dei locali. Gli ambienti, sviluppati nel solco dell’innovazione da sempre caratteristica distintiva dell’azienda, saranno dotati sistema di gestione domotica di alto profilo che ottimizzerà il sistema edificio-impianto rendendolo di fatto quasi autosufficiente in termini energetici.

In questo momento di lenta ripresa economica successiva al momento emergenziale Covid, lo studio STAFF PROGETTI ha voluto accettare la sfida. Essere sempre più pronti a rispondere alle richieste in materia di progettazione e consulenza impiantistica, sicurezza negli ambenti di lavoro, prevenzione incendi, acustica ed quanto richiesto dalle aziende e privati è l’obiettivo di tale investimento. Supportare efficacemente le necessità della committenza, anche sfruttando gli incentivi che il mercato attualmente offre, è la missione che vuole contraddistinguere questa scelta di crescita professionale.