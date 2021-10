Continua il processo agli Ex-Lavatoi, il gestore: “Nessun residente si è mai lamentato. Sarei stato disponibile a trovare una soluzione insieme”

È proseguito in tribunale a Cuneo il procedimento penale a carico del titolare del locale “Ex-Lavatoi” situato nel centro del capoluogo accusato da alcuni residenti della zona di disturbo alla quiete pubblica e al riposo. Sono 36 le querele presentate nel 2017 dai cittadini nei confronti del gestore Edoardo Mangano, difeso dall’avvocato Terrosi, di cui di 10 loro si sono costituiti parti civili, assistiti dall’avvocato Claudio Massa.

Al centro del dibattimento, un episodio che si sarebbe verificato nella notte tra il 13 e il 14 ottobre di quell’anno quando sarebbe stato richiesto l’intervento dei Vigili Urbani a causa dei “notevoli rumori” come ha riferito un testimone. In quel periodo a Cuneo si stava svolgendo la Fiera del Marrone. Presenti in aula come testimoni d’accusa, sei residenti della zona. Alcuni di loro hanno descritto una situazione di disagio dovuta al passaggio di comitive ubriache nel cuore della notte: “Sono stata svegliata più volte nel cuore della notte da persone che urlano, si picchiano o si tirano i bicchieri. Mi hanno causato problemi di ansia”.

Altri hanno riferito di non riuscire a chiudere occhio a causa della musica troppo alta che persiste fino a tarda notte. “Non riusciamo a dormire, soprattutto d’estate. Io sono un vigile del fuoco e non posso presentarmi al lavoro stanco, perché devo fare il mio dovere. C’è la musica alta e c’è un via vai di persone fino alle 6 del mattino”.

Tra le persone offese, c’è stato anche chi non ha potuto affermare con certezza che la musica e gli schiamazzi provenissero effettivamente dagli Ex-Lavatoi: “A me non hanno mai dato problemi. Era il Nuvolari a disturbarmi”.

Assistito dal suo difensore, Edoardo Mangano ha riferito al giudice di non aver mai ricevuto alcuna lamentela “La scalinata è una via di passaggio sia per gli avventori sia per chi nel mio locale non è mai entrato. L’impatto acustico è stato certificato in Comune e la musica è tenuta in sottofondo, nonostante le serate con i dj. Le casse vengono posizionate solo all’interno, non nel dehor. All’ingresso del locale, ad assicurare la quiete abbiamo uno stewrd. Ci sono anche cartelli ben visibili e numerosi divieti. I controlli sono sempre stati numerosi, in media quattro o cinque all’anno, e nella nostra clientela figurano molti esponenti delle forze dell’ordine: nessuno mi ha mai fatto presente irregolarità. Nessuno si è mai presentato al locale. Eppure sarei stato disponibilissimo a trovare una soluzione insieme.”

Il 21 luglio, la discussione.