A San Pietro di Monterosso prende il via il Festival Diffuso 2025

Sabato 5 luglio 2025 prende il via il Festival Diffuso del Valle Grana Cultural Village, un evento culturale gratuito che si svolge nei borghi di Monterosso Grana e Pradleves, con una serie di appuntamenti dedicati alla rigenerazione culturale e sociale del territorio alpino.

La giornata si apre alle 10 a San Pietro di Monterosso con l’inaugurazione ufficiale del festival e un aggiornamento sul progetto Valle Grana Cultural Village, alla presenza dei sindaci locali. Segue alle 11 la presentazione dell’opera fotografica “Piccola topografia del sacro” di Alessandro Toscano, frutto di una residenza artistica estiva.

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30, è previsto un laboratorio di riciclo creativo con l’uso dell’X Tool presso il campeggio Roccastella, per dare nuova vita agli oggetti quotidiani. Alle 15, all’Ecomuseo Terra del Castelmagno, il fotografo Graziano Panfili presenta il suo approccio narrativo alla fotografia, seguito da un’escursione culturale a Santa Lucia di Coumboscuro, che esplora la cultura alpina e provenzale.

La giornata prosegue con l’inaugurazione dell’installazione artistica “Abbraccio” di Domenico Olivero e una mostra fotografica ambientale all’Ecomuseo. In serata, la borgata Frise ospita un apericena conviviale, una performance musicale dal vivo di Lorenzo Travaglini e un’osservazione astronomica guidata dall’Associazione Astrofili Bisalta.

Il Festival Diffuso è parte di un più ampio progetto di recupero e valorizzazione culturale finanziato con fondi NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR, che mira a rigenerare spazi pubblici e promuovere nuove attività culturali e sociali nei due comuni.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e pensati per coinvolgere la comunità e i visitatori in un dialogo tra tradizione e innovazione, valorizzando il patrimonio culturale e naturale della Valle Grana. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 3245955585 e il sito ufficiale del festival.

IL PROGRAMMA COMPLETO QUI ALLEGATO: