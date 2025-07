Mirabilia 2025: “People Have the Power”, il Festival internazionale di circo, danza e teatro invade il Cuneese

“People Have the Power”, è questo il titolo della XIX edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto. Per questa edizione programmate 56 compagnie da: Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Perù, Ucraina e Cile con 150 repliche, 50 location, 9 città, 11 prime assolute o nazionali, 16 debutti regionali.

“People Have the Power”, è un inno alla collettività, alla libertà, alla potenza dei sogni condivisi. Un omaggio a tutti i popoli — dall’Asia alle Americhe — che oggi lottano per la democrazia, è una riflessione sul nostro tempo e le sue fragilità.

Il titolo della diciannovesima edizione di Mirabilia è anche naturalmente un tributo a Patti Smith, a una delle figure femminili più dirompenti della storia del rock, alla suggestiva potenza dell'uso delle parole nelle sue canzoni. Un titolo che è visione, azione, dichiarazione di fiducia nella forza collettiva della cultura.

Il Festival Mirabilia programma quest’anno il suo lungo viaggio sul territorio del Cuneese nella sua veste ON THE ROAD con 8 tappe, partendo il 6 luglio da Rittana, nel cuore delle Alpi cuneesi per una tappa in collaborazione con il NuoviMondi Festival. Mirabilia si sposta poi il 13 luglio a Savigliano, tra binari e locomotive d’epoca del Museo Ferroviario Piemontese. Dal 18 al 20 luglio, ad Alba, tra centro storico, vigne e cortili. A seguire Busca, dal 31 luglio al 3 agosto, il cuore creativo del Festival, con residenze, debutti, work in progress e sperimentazioni. Il viaggio continua a Vernante dal 7 al 10 agosto, dove i murales di Pinocchio incontrano gli artisti di strada e per la prima volta si raggiunge Chiusa di Pesio dal 12 al 14 agosto, tra monti e splendide certose. Appuntamenti sparsi durante il mese di agosto in frazione Poggi San Siro, in collaborazione con la compagnia CollettivoEFFE, portano il Festival a toccare il Cebano. Infine Dogliani, dal 26 al 28 settembre, tra colline e cantine, a chiudere con un brindisi il lungo itinerario dell’immaginazione.

A Cuneo dal 3 al 7 settembre 2025 Mirabilia THE FESTIVAL sarà una full immersion di cinque giorni nello spettacolo dal vivo. Una mappa di luoghi trasformati in palcoscenici: cortili, giardini, piazze, musei, tendoni e boschi. Un’edizione che rafforza il legame con il territorio, con la natura, con la comunità, con i nuovi linguaggi delle performing arts.

IL CIRCO

Come già per le precedenti edizioni molta della programmazione nel cartellone 2025 darà ampio spazio al CIRCO, attraverso i suoi straordinari interpreti e i differenti linguaggi universali, con compagnie da tutto il mondo, che animeranno tutte le tappe di Mirabilia.

Dopo il grande successo a Cuneo nell’edizione 2024 tornano i francesi di Theatre Circulaire con Porte- à-Faux , spettacolo di circo contemporaneo che sorprende e incanta, aprendo varchi inattesi nel quotidiano, quest’anno con tappe ad Alba (18/20 luglio) e Dogliani (26/28 settembre).

Il duo Bruboc accompagnerà il pubblico di Busca (2/3 agosto), Chiusa di Pesio (10 e 14 agosto), e Cuneo (6/7 settembre) con il raffinato e divertente WOOW!, una coppia di clown ed il loro bizzarro veicolo in rame e metallo, condivideranno un po' della loro vita, della loro visione del mondo fatta di gioco, danza e magia.

Il 13 luglio al Museo Ferroviario di Savigliano, tra binari e locomotive d’epoca, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra comicità, magia e poesia. Bingo intratterrà grandi e piccoli con Magic Rail, uno spettacolo di micromagia nei vagoni storici in attesa dello spettacolo principale. Sempre il 13 luglio, la musica e il circo-teatro di Nando e Maila con Sconcerto d’Amore: uno spettacolo comico e musicale tra terra e cielo, dove i due artisti poliedrici trasformano una struttura aerea in un’improbabile orchestra. Una giornata ricca di emozioni, in uno dei luoghi simbolo della storia ferroviaria piemontese.

Tra circo contemporaneo e sperimentazione scientifica, il sorprendente e divertente Rex di Compagnia Chilowatt ci accompagnerà sul territorio in varie tappe (3 agosto a Busca, 10 agosto a Vernante e 27 settembre a Dogliani); un viaggio esplosivo tra scienza, immaginazione e comicità elettrica, per riscoprire la meraviglia del “contatto” diretto — e un pizzico di follia creativa.

L’8 agosto a Vernante, Il 13 agosto a Chiusa di Pesio e il 27 settembre a Dogliani la splendida Compagnia Hanami presenta Lusìn; un viaggio delicato e potente tra terra e cielo. Lusìn — che in piemontese significa 'luna' — è uno spettacolo circense multidisciplinare che fonde acrobatica, danza, musica e arti visive in un racconto senza parole, fatto di atmosfere, sospensioni, emozioni pure

Il 14 agosto Vernante accoglie Cometa Circus con Cometa; una coppia che sa conquistare il pubblico con la loro complicità e le loro abilità circensi, capaci di coinvolgere con il loro entusiasmo ad un ritmo tutto tropicale.

A Cuneo, che si riconferma vetrina internazionale di riferimento nella programmazione del Festival, tra gli spettacoli di punta Marie Molliens e la Compagnia Rasposo, dal 3 al 6 settembre con il monumentale e intenso Hourvari in prima nazionale, unica tappa italiana. I Rasposo ci invitano sotto la loro grande tenda per uno spettacolo visionario, toccante e indimenticabile. In scena un’umanità vulnerabile, disobbediente, fragile e potente: un’umanità che cade, resiste, danza e si rialza. Hourvari è l’urlo collettivo di chi non accetta l’ordine imposto, di chi crede ancora nel potere del gesto, della poesia, del rischio. Un’esperienza totale. Da non perdere!

Si prosegue con l’anteprima della Compagnia Chilowatt che presenta Error#440 il 5 settembre; uno spettacolo che al contempo è conferenza, jam musicale, performance acrobatica. Il pubblico assiste a una sinestesia performativa dove le frontiere tra il visibile e l’udibile, tra scienza e immaginazione, si sciolgono in un’esperienza unica. Error#440 è un invito a guardare (e ascoltare) il mondo in modo diverso.

E ancora dal 5 al 7 settembre una prima regionale di Matteo Borghetti alias Tobias Circus con Astolfo, spettacolo di clown psicologico dove tutto viene giocato sui sentimenti reali che l'attore suscita nel pubblico: stupore, imbarazzo, paura.

Dal 4 al 6 settembre Max Maccarinelli presenta Street Fool , un vagabondo dall’anima lunare che presenta uno street food surreale. in cui cucinare diventa un gesto d’amore, un modo per incontrarsi. Un viaggio tragicomico nella nouvelle magie, tenero e imprevedibile.

Per la street music Domenico Ciano, Mr Ritmo dal 5 al 7 settembre a Cuneo e il 28 settembre a Dogliani; una performance dinamica e ritmata che trasforma lo spazio urbano in una vera e propria pista da concerto.

Il 6 e 7 settembre Artemakìa La Solitudine dei Dispari un viaggio emotivo che intreccia artista e spettatore, lasciando a ciascuno la libertà di riconoscere la propria storia: una via d’uscita, una sfida personale, una rinascita.

Il 7 settembre per la prima volta in Italia in partnership con il festival Oriente Occidente di Rovereto, la Cie de Chaussons Rouge presenta Epiphytes; Un viaggio vertiginoso tra cielo e terra. In Épiphytes, le funambule della Cie des Chaussons Rouges agiscono sospese a grandi altezze, come piante aeree che cercano la luce tra nebbie e silenzi. Uno grande evento visivo e poetico che esplora l’interdipendenza tra gli esseri viventi, la trasformazione e il ritmo segreto del mondo vegetale. Un atto di equilibrio e visione, che trasforma lo spazio urbano in un ecosistema verticale, simbolico e vivo.

Il Microcirco con il suo laboratorio artistico, la giostrina, il tiro ai barattoli, le bolle di sapone, la giostra delle ochette, continuerà a divertire, come già nelle precedenti edizioni, tutti i bambini che vorranno scoprire il piacere dei giochi di un tempo, per tutta la durata del festival.

Il 7 settembre in prima nazionale la compagnia di circo Madame Rebinè presenta Strade Poetiche, un viaggio musicale urbano che rompe la routine e accende lo stupore. Rusty Brass guida il pubblico in un’esperienza sonora e giocosa senza palco, fatta di ritmo, energia e piccole epifanie.

LA DANZA

“La danza è il linguaggio nascosto dell’anima” – diceva Martha Graham. A Mirabilia 2025, questo linguaggio si fa collettivo. Si fa strada. Si fa urlo dentro le crepe del mondo. E proprio in linea con questo pensiero la programmazione coreutica per questa edizione sarà di grande rilievo.

Il 5 settembre per il Focus Cile 2025 Proyecto Kraken presenta a Cuneo in una davvero insolita location Kraken: due performer, il movimento, una parete, delle racchette e un’interazione costante tra corpo, luce e suono. In 'Kraken', ogni colpo della pallina contro il muro genera una risposta visiva e sonora, grazie a sensori, microfoni e software in tempo reale. Nel finale, il pubblico è invitato a entrare in campo, generando insieme un proprio ritmo, condiviso da tutti.

Ma andando con ordine: Busca accoglierà il Collettivo Nanouk il 2 agosto con Dive uno spettacolo di danza contemporanea intenso e sorprendente.

A Cuneo il 4 settembre, grazie alla collaborazione consolidata con la Fondazione Piemonte dal Vivo, torna la prestigiosa Compagnia Abbondanza/Bertoni, con la prima regionale di Epiphania – Mi rendo manifesta uno spettacolo si interroga sul femminile come apparizione e costruzione: un corpo diviso, sezionato, inseguito, che diventa immagine, astrazione, spirito. Una foresta di segni e simboli, una drammaturgia pittorica, fatta di pause e rivelazioni, che lascia spazio all’invisibile. Nella stessa giornata altra prima regionale di AZIONIfuoriPOSTO con Rimaye, due performer che raccontano un ambiente di montagne e nevi, ci fanno entrare in una favola di ghiaccio e vivere attraverso le loro esperienze.

Sempre AZIONIfuoriPOSTO presentano a Cuneo (5 settembre) Vernante (7 agosto) e Chiusa di Pesio (13 agosto), Oltrepassare un’azione site specific partecipata dove il pubblico è invitato a camminare seguendo due performer e il ritmo dei propri passi. Grazie a speciali scarpe dotate di microfoni a contatto e sculture sonore portatili, la camminata si fa concerto e coreografia. Un’azione site-specific poetica e partecipata.

Nel segno del Leone di Natiscalzi, Prima Assoluta, riporta a Cuneo il 6 settembre la danza alla sua origine simbolica: un rito zodiacale tra forza, luce e ascolto, danzato all'interno di un museo dedicato all'arte sacra.

EgriBiancoDanza rilancia con una doppietta potente: Leonardo – Anatomie spirituali (6 settembre, presentato in collaborazione con Piemonte dal Vivo), un’indagine sul corpo come mappa dell’invisibile, mentre Au Delà (6/7 settembre) in Prima nazionale scivola in un mondo sospeso dove ogni gesto è soglia, sparizione, passaggio.

Erica Meucci il 5 settembre presenta Storie di un Ruscello uno spettacolo delicato intimo e immersivo in cui l’artista danza la natura nei boschi e nelle grotte intorno a Cuneo, sonorizzata ed illuminata grazie al progetto "Into the Woods" sostenuto da Fondazione CRC, che permette di alimentare le scene tramite energia solare e accumulatori.

Sempre il 5 settembre il Balletto Civile a firma di Michela presenta una prima regionale – in collaborazione con Piemonte dal Vivo - , I’m Not a Hero, una confessione che non lascia scampo portata in scena all'interno della scarna Chiesa di San Francesco, luogo ideale per spogliare il proprio ego.

La danza urbana e partecipativa trova terreno fertile con Bus Stop (prima regionale) il 5 settembre della CompagniaTwain, una piccola indagine sull'indifferenza umana, ma anche, tramite la danza, un meraviglioso e inaspettato piccolo affresco dei nostri rapporti quotidiani.

Sempre il 5 settembre la Compagnia Oltrenotte presenta Finzioni un piccolo gioiello della programmazione “short” di Mirabilia, un progetto che esplora il linguaggio coreografico tra oggetto, danza e figura uno spettacolo di danza/circo che supera entrambi i linguaggi.

Domenica 7 settembre la storica Compagnia fondata da Loredana Furno, il BTT - Balletto Teatro di Torino, presenta Punti di conTatto una performance costruita sull’incontro tra i corpi. Punti di conTatto nasce dal desiderio di generare una coreografia inclusiva, accogliente, dove la danza diventa strumento di relazione e scambio. Un lavoro lieve e potente che mette in scena l’umano nel suo gesto più semplice: il tocco.

IL TEATRO

Nella sezione dedicata al Teatro, nelle sue ampie e differenti espressioni, Mirabilia accoglie anche quest’anno un cartellone variegato di spettacoli. Nella prima tappa di Rittana il 6 luglio in collaborazione con il NuoviMondi Festival la Compagnia Il Teatro Viaggiante presenta La Famiglia Mirabella, un classico del teatro di strada vivo, sorprendente, sempre diverso. Tra acrobazie, monocicli, giocoleria e tanta ironia, prende vita una satira affettuosa sulle relazioni familiari e sul continuo gioco tra generazioni. Lo spettacolo, grazie alla collaborazione con NuoviMondi Festival, si inserisce come conclusione della bellissima giornata proposta da Radis il progetto di arte nello spazio pubblico ideato e promosso dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT– ente art oriented della Fondazione CRT – in collaborazione con la Fondazione CRC.

Il 12 luglio Mirabilia collabora a Cuneo con “A Tutto Tondo” il Festival dell’Educazione organizzato dal Rondò dei Talenti.

Sempre nel suo percorso On the Road, troviamo a Busca il 31 luglio e il 2 agosto una prima regionale di Theatre Jaleo che presenta Eden, un piccolo e meraviglioso cabaret di circo e teatro sul lato oscuro che tutti portiamo con noi... Benvenuti nell'Eden! Cabaret per una ballerina, 9 marionette e 7 peccati capitali !

Il primo agosto a Busca il Collettivo Hoya presenta In Altro Mare una metafora navigante che ci parla di accoglienza, smarrimento, fiducia. Una drammaturgia gestuale e musicale fatta di equilibri precari, dialoghi muti e sguardi profondi che parlano direttamente al nostro cuore.

La Compagnia Samovar dall’1 al 3 agosto con Officina Oceanografica Sentimentale, propone uno spettacolo di spatole, rotelle e onde, per 7 viaggiatori. Un piccolo gioiello, che ci lascerà stupefatti e farà viaggiare lontano, seppur fermi in una piccola roulotte .

A Vernante dall’8 al 10 agosto in programma il teatro di figura con la Compagnia T.E.A, che presenta La canzonetta di Orlando; un bardo moderno racconta l’Orlando Furioso come fosse una ballata popolare. Un monologo brillante, tagliente e poetico, in cui Ariosto incontra il teatro di parola contemporaneo.

Sempre a Vernante l’8 agosto la compagnia Faber Teater con Facciamoci delle domande; un viaggio nelle scuole della provincia di Cuneo, dove la filosofia prende vita tra banchi, giochi e dialoghi accesi. Diciotto progetti, dai bimbi della materna ai ragazzi delle superiori, per coltivare pensiero critico, etica e cittadinanza consapevole.

In programma anche spettacoli della giovane compagnia teatrale Collettivo Effe, con clou il 16 agosto in Frazione Poggi San Siro (Ceva), con lo spettacolo La vita segreta del trattore.

A Chiusa di Pesio il 12 agosto (e a Cuneo il 4 settembre) una Prima Assoluta con la Compagnia Storie di Piazza che presenta Inferno, spettacolo immersivo che trasforma il bosco in un viaggio dantesco. Una performance che accompagna i partecipanti tra alberi e radure alla scoperta di dannati, colpe, passioni e redenzioni. Questo innovativo progetto sostenuto all’interno di Into the Woods, è realizzato grazie a Fondazione CRC con dispositivi completamente sostenibili, senza uso di elettricità da rete o impianti invasivi.

Al confine tra danza, circo e teatro di strada, PrismaDanza offre uno splendido spettacolo pirotecnico con Calidè, i custodi delle fiamme (1 agosto a Busca, 5 settembre a Cuneo e 27 settembre a Dogliani); attraverso una coreografia magnetica e rituale, sei performer ci invitano a ritrovare il contatto con l’energia primordiale che ci abita: quella che illumina, che distrugge, che trasforma. Un viaggio per strada, dentro e fuori di noi.

A Cuneo in apertura di Festival il 3 settembre (con replica il 6 settembre) una prima europea della Compagnia Cilena La Huella Teatro (Focus Cile) che presenta CKURI limpiadores de pueblos; uno spettacolo imperdibile, per tutti, che ci riporta nella nostra dimensione ancestrale e magica, ci emoziona e ci dona la bellezza e la serenità per affrontare il quotidiano.

Ancora Focus Cile per la storica compagnia di teatro urbano La Patogallina presenta 'Solo nos queda cantar', spettacolo musicale e teatrale che attraversa la storia recente del Cile tramite 18 brani iconici di diversi generi. Uno spettacolo ludico e corale che si trasforma in un’esperienza di catarsi generazionale, coinvolgendo il pubblico in un rituale di ricordo, festa e partecipazione e meraviglia.

L’ Accademia Internazionale di Teatro di Roma sarà presente dal 4 al 7 settembre con Imaginarium, uno spettacolo che indaga la potenza creativa dell'immaginazione come motore di relazione, trasformazione e gioco. In scena, corpi, suoni e spazi si reinventano continuamente, generando situazioni impreviste e spiazzanti.

Il 6 settembre prima regionale con Teatro Nucleo che presenta un grande evento urbano, lo storico Quijote! Un cavallo. Un asino. Una strada. Un sogno che non muore mai. Quijote! è una travolgente cavalcata teatrale ispirata al capolavoro di Cervantes, un inno alla follia poetica, alla ribellione contro la realtà, alla potenza dell’immaginazione, uno spettacolo che ha segnato la storia del teatro urbano italiano.

Prima nazionale con gli artisti italiani di Circo a Vapore dal 4 al 6 settembre che presentano Shakespeare&Chef uno spettacolo che fonde teatro e cucina con ritmo serrato, ironia e invenzioni visive. Un banchetto scenico che celebra il gusto dolceamaro della natura umana.

Il 5 e 6 settembre, dopo una settimana in residenza artistica e partecipativa che coinvolge la cittadinanza Proyecto X un evento di rilevanza straordinaria di Teatro urbano dei Cileni Silere Arts, (Focus Cile). Un esercito poetico di cubi gonfiabili metallici invade la città, trasformando lo spazio urbano in un campo da gioco. una performance itinerante e interattiva, che invita il pubblico a intervenire, trasportare, osservare o scontrarsi con questi oggetti effimeri e surreali. La città diventa palcoscenico, i passanti diventano co-creatori di un rito collettivo che sovverte l’ordine urbano, creando spazi di festa, dialogo

Sempre a Cuneo il 5 settembre una Prima Regionale di una straordinaria performance (a biglietto la prima fase, e pubblica nelle vie la seconda) The White Lord con Matteo Galbusera; un evento partecipativo e fuori dal comune che inizia in uno spazio segreto e si conclude in città. The White Lord è un’esperienza che scuote e diverte, sovverte e incanta. Un’occasione unica per mettersi in gioco, ridere, e uscire trasformati.

I PROGETTI SPECIALI DEL FESTIVAL



FOCUS CILE

Frutto di un percorso biennale avviato con il programma Circostrada – Global Crossing nel 2023, già nel 2024 una delegazione del Ministerio de las Culturas del Cile ha visitato il Festival cuneese.

Per questa edizione attraverso un bando pubblico ministeriale il Ministero della Cultura del Cile ha selezionato tre compagnie per venire in Italia e partecipare in rappresentanza del Cile dal 3 al 7 settembre a Mirailia: La Huella Teatro, con CKURI Limpiadores de Pueblos, dal Nord del Cile, racconterà con rigore formale e con l'intenso uso delle maschere le culture e le estetiche dei popoli del Pacifico, il collettivo Kraken presenterà KRAKEN, opera di linguaggio estremamente contemporaneo. Un lavoro che usa il dinamismo del gesto tecnico del tennis per tematizzare e ridiscutere il rapporto tra corpo umano e spazi ultratecnologici. Infine Silere Arts, con Proyecto X, un progetto partecipativo che, dopo una residenza artistica di una settimana, coinvolgerà i cittadini di Cuneo in azioni urbane per creare invasioni pacifiche della città, utilizzando enormi cubi gonfiabili argentati per suggerire nuove forme collaborative di occupazione dello spazio pubblico.

Grazie al supporto del Ministero degli Esteri cileno attraverso la DIRAC, División de las Culturas, las Artes, El patrimonio y la Diplomacia Pública, sarà a Mirabilia 2025 inoltre la Compagnia La Patogallina, una delle più antiche compagnie del Paese, punto di riferimento del teatro latinoamericano che arriverà a Cuneo con il suo ultimo lavoro di grande formato Solo nos queda cantar dal forte impatto visivo e politico,

Oltre alla programmazione artistica, il Focus prevede incontri professionali, attività di networking e momenti di dialogo aperto. Immancabile il tradizionale Brunchmeeting del venerdì di Mirabilia, momento chiave per la costruzione di legami tra operatori cileni e italiani e per l’incontro con le altre compagnie in programma e tutti i professionnel di settore presenti. Interessante evento collaterale sarà un Caffè Letterario organizzato per sabato 6 settembre alle ore 11 in piazza Virginio, a Cuneo, in collaborazione con l’Università di Torino e il festival cuneese Scrittori in Città. Le quattro compagnie cilene dialogheranno con lo scrittore e regista Horacio Czertok di Teatro Nucleo sul tema "Arti performative e democrazia", un confronto aperto tra linguaggi, culture e visioni del mondo.

UNIVERSITÀ DI TORINO – UTPLAY

Si consolida e si amplia la collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, e, grazie all’accordo quadro stretto con l’Ateneo, Mirabilia XIX edizione accoglie il progetto UTPlay – Università di Torino Performance & Digital Playground, con uno spazio dedicato in esclusiva all’Università, che offre agli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici l’opportunità di presentare al pubblico i progetti didattici elaborati durante i loro percorsi di studio: 1450 m² del Festival ( l’intera area della Tettoia in Piazza Virginio a Cuneo) per 5 giorni dal 3 al 7 settembre saranno sede di 11 eventi-progetti che spaziano dalle sperimentazioni audio-video, agli incontri, dalle esperienze immersive ai progetti cross-disciplinari fra cui quello realizzato in collaborazione con il Conservatorio Ghedini di Cuneo.

L’iniziativa è coordinata scientificamente dal prof. Antonio Pizzo, responsabile di StudiUmLab, con il supporto istituzionale della prof.ssa Iole Maria Caterina Scamuzzi, vicedirettrice alla Terza Missione del Dipartimento di Studi Umanistici, e con la supervisione del prof. Alessandro Mengozzi, direttore del Dipartimento. La collaborazione fra l’Associazione che organizza il Mirabilia Festival e UniTO si conferma esempio virtuoso di alleanza tra formazione, produzione e programmazione culturale, per condividere formazione e ricerca accademica ampliandola anche a tutti coloro che non hanno con l’Università relazioni di studio o lavoro.

INTO THE WOODS – ARTE, NATURA, SOSTENIBILITÀ

Altra novità dell’edizione 2025, Into the Woods, una sezione di spettacoli site-specific in ambienti naturali. Un modo per connettere l’arte al paesaggio, sperimentare nuovi formati e immaginare un festival sempre più sostenibile. Into the Woods è un progetto di spettacoli nei boschi e nei parchi, con alimentazione a energia solare/batterie, mobilità dolce per artisti e spettatori. Un format sostenibile che unisce tecnologia green, comunità e paesaggio, realizzato grazie al sostegno della Fondazione CRC.

BENESSERE, FORMAZIONE, CURA, ARTIGIANATO

Oltre a circo, teatro e danza Mirabilia riesce come sempre a offrire al suo pubblico ampia scelta di iniziative, progetti e performances fuori dal comune.

A Cuneo per tutta la durata del Festival dal 4 al 7 settembre una sorpresa speciale attende gli spettatori: a iniziativa di Cocoon Nomadic Wellness sarà allestito un piccolo Villaggio Nomade del Benessere. Attrezzarsi di asciugamano e voglia di star bene per entrare in un carrozzone da circo che è una sauna finlandese, un tepee, un luogo di massaggi e relax, per prendersi cura del corpo come gli spettacoli del festival si prendono cura dell’anima.

Mirabilia ospiterà poi quest’anno, dal 5 al 7 settembre, sul manto erboso di piazza Foro Boario anche uno spazio dedicato al benessere psicofisico con operatori e trattamenti olistici in collaborazione con il Festival La Festa della Luce Spazi ricreativi, artigianato Energetico e tante buone frequenze in condivisione alla riscoperta del proprio sé interiore.

Sempre in piazza Foro Boario Manufacto: come ogni anno l’immancabile area espositivo artigianale di Mirabilia che il 5, 6 e 7 settembre accoglie la meraviglia dell’handmade.

Si riuniscono a Mirabilia dal 3 al 7 settembre molte Scuole di circo ludico amatoriale per vivere insieme il Festival attraverso cross seminar e momenti di scambio di conoscenze, visione congiunta di spettacoli e formazione. A coordinare l’incontro Circolandia e le sue tante attività la scuola di circo TeatrAzione di Torino.

Il SAICuneo presenta domenica 7 settembre il meraviglioso progetto Casa Mia: una biblioteca vivente che raccoglie un gruppo di persone con background migratorio che racconta le proprie case di provenienza per offrire al pubblico un giro intorno al mondo, con uno sguardo nelle case. Il Sistema di Accoglienza e integrazione promuove questa performance nata con la finalità di valorizzare la ricchezza di esperienze che attraversano il progetto SAICuneo.

L’ Associazione di cooperazione e solidarietà internazionale LVIA torna al Festival con una nuova Escape Room, FoodTuro: attraverso enigmi e scelte collettive, i partecipanti saranno proiettati nei primi anni del XXI secolo con l’obiettivo di costruire un futuro più sostenibile, in particolare per quanto riguarda la filiera alimentare. L’escape room è stata ideata da un gruppo di 35 studenti del Liceo “G. Pascoli” di Firenze, e realizzata da LVIA nell’ambito del progetto “In Cibo Civitas”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

COLLABORAZIONI CON ENTI E ISTITUZIONI

Il Festival collabora con numerosi Enti e Istituzioni arricchendo grazie a queste prestigiose sinergie il ventaglio di proposte per il pubblico. Come in passato è dunque frutto di moltissime collaborazioni preziose e fondamentali; fra queste quelle consolidate quali, solo per citarne alcune, quella pluriennale con il Circuito Regionale Multidisciplinare Fondazione Piemonte dal Vivo, ma anche con il Museo Ferroviario Piemontese, con la Fondazione Azzoaglio Best Education, con il SAICuneo, con l’Associazione LVIA, con l’Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con l’Associazione Coorpi, con l’Associazione AmicoSport, l’Associazione TeatrAzione, la compagnia Collettivo EFFE e tantissime nuove stimolanti collaborazioni quali ad esempio quella con la Fondazione Opere Diocesane Cuneo e il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo che ospiterà alcune performance di questa edizione, con il Nuovi Mondi Festival per l’appuntamento del 6 luglio a Rittana, a Cuneo con il Festival Scrittori in Città per gli incontri con le compagnie latino americane presenti a Mirabilia organizzati in collaborazione con UniTO, con il Festival della Luce per l’area benessere, ecc.

Mirabilia si riconferma anche per questa edizione una delle realtà più dinamiche del panorama europeo delle arti performative contemporanee con le sue proposte di circo, danza e teatro oltre che vetrina internazionale, con un cartellone di spettacoli gratuiti e a pagamento, laboratori, residenze, attività, masterclass, installazioni e incontri.

Per la sua XIX edizione il Festival sceglie l'energia rinnovabile: eVISO è official energy partner di Mirabilia e fornisce energia elettrica 100% rinnovabile a supporto di un evento che unisce arti performative, sostenibilità e territorio.

INFO E BIGLIETTI

Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico.

I biglietti saranno acquistabili online dal 6 luglio 2025 sul sito www.festivalmirabilia.it e su StandApp, l’app ufficiale del festival, utile anche per rimanere aggiornati su tutte le news legate agli spettacoli.

I biglietti saranno acquistabili anche presso la biglietteria fisica presente in ogni tappa del Festival, in particolare i biglietti per gli spettacoli programmati a 2,00€ e speciali carnet a prezzo agevolato per la tappa di Cuneo saranno acquistabili solo presso la biglietteria fisica.

I biglietti per lo spettacolo Hourvari di Compagnie Rasposo sono già attualmente in prevendita all’indirizzo: https://www.ticket.it/teatro/evento/hourvari.aspx

IL FESTIVAL E’ SOSTENUTO DA:

MiC Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Cuneo, Città di Busca, Città di Alba, Comune di Dogliani, Comune di Vernante, Comune di Chiusa di Pesio, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione CRC

IN COLLABORAZIONE CON



Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile; Ministerio de Relaciones Exteriores; División de las Culturas, las Artes, El patrimonio y la Diplomacia Pública (DIRAC) de Chil, Università degli Studi di Torino, StudiUM Dipartimento di Studi Umanistici; StudiUMLab, ATL Azienda Turistica Locale del Cuneese, Fondazione Piemonte dal Vivo, WBI_Wallonie-Bruxelles International, Rondò dei Talenti, Museo Ferroviario Piemontese _ Fondazione CRS, Conservatorio G. F. Ghedini, Associazione Kosmoki_ NuoviMondi Festival, Fondazione Opere Diocesane Cuneo e Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, Fondazione Azzoaglio Best Education, SAICuneo, Associazione LVIA

Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

PROHELVETIA_Fondazione svizzera per la cultura

ACCI_Associazione Circo Contemporaneo Italia;

PARTNER: Associazione PrismaDanza; Accademia Internazionale di Teatro; Risonanze Network; Dominio Pubblico; Progetto Quinta Parete; TeatrAzione; COORPI; Collettivo EFFE; Scuola Romana di Circo; Progetto Cura; Scrittori in città; PerformingLands; Into the Woods; Leonardo Arte; Parco Fluviale Gesso e Stura; Confindustria Cuneo; WeCuneo; Confcommercio Cuneo;

eVISO è official Energy Partner del Mirabilia Festival. L’energia fornita da eVISO per tutta la durata della manifestazione è green: 100% energia elettrica da fonti rinnovabili

SPONSOR E PARTNER TECNICI:

Banco Azzoaglio; Conitours; Alba Fire; Nuvola srl; Open Baladin Cuneo; Castelmar; AR Multiservice;