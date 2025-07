“Dove vanno a dormire i rondoni?”: serata dedicata alla scoperta di questi affascinanti uccelli alla Casa del Fiume di Cuneo

Venerdì 11 luglio 2025, dalle ore 17:30, la Casa del Fiume ospita una serata speciale dedicata ai rondoni, organizzata dal Centro Didattico del Giardino Naturale LIPU in collaborazione con il Parco Fluviale Gesso e Stura. L’evento si apre con i saluti di benvenuto e una introduzione, seguiti dalla conferenza del dottor Giovanni Boano, direttore del Museo di Storia Naturale di Carmagnola, che approfondirà la conoscenza di questi straordinari uccelli capaci di volare per anni senza mai fermarsi.

Sarà inoltre presentato il libro a fumetti “Dove i rondoni vanno a dormire” di Franco Sacchetti, un graphic novel che racconta la storia naturale e le sfide di questi uccelli urbani, illustrando il loro rapporto con l’ambiente e l’uomo1. La serata proseguirà con un’osservazione guidata dei rondoni presenti in città, con spostamento in gruppo verso Corso Nizza angolo Corso Dante.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione via WhatsApp al numero 328 27 98 896, indicando nominativo e numero di persone. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi alla biodiversità urbana e conoscere meglio un simbolo della natura cittadina.