Un anno di successi per lo sport saviglianese: il riconoscimento dell'Amministrazione (FOTO)

Serata di riconoscimenti sportivi ieri prima dell'inizio del Consiglio comunale.

L'Amministrazione ha infatti voluto premiare le squadre saviglianesi che hanno ottenuto delle importanti promozioni nel corso dell'anno 2020-2021 con la consegna di una targa.

L'Amatori Basket Savigliano che è passato di categoria alla C gold, la squadra di pallavolo femminile VBC Savigliano che è passata in B2 nazionale, il Volley Savigliano che è passato in A3 nazionale.

"E' stato un anno molto buono e proficuo e abbiamo pensato a un piccolo momento di riconoscimento" ha commentato l'assessore allo sport Paolo Tesio.