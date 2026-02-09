Aspettando san Valentino al cinema con Pretty Woman

I sogni ricorrenti di ogni ragazza dagli anni ‘90 ad oggi? Semplice: vivere una storia d’amore come quella di Vivian Ward, la famosissima protagonista di Pretty Woman con la fortuna di Cenerentola e il sorriso di Julia Roberts. E se come bonus arriva Richard Gere in limousine bianca, allora benvenga.

San Valentino è la perfetta occasione per sospirare davanti a uno dei film più amati di sempre. Pretty Woman sarà nuovamente nelle sale italiane in una versione restaurata in 4K che restituisce tutta la magia e l’eleganza del cult movie firmato da Garry Marshall.

Il progetto di Nexo Studios non è solo un omaggio a un fenomeno cinematografico, ma un invito a riflettere su ciò che continuiamo a cercare nelle storie d’amore. È un’occasione per vivere il cinema come esperienza condivisa e per misurare la distanza e la vicinanza, tra il nostro presente e l’immaginario che ci ha cresciuti. Dire “Pretty Woman” significa evocare immediatamente un film a prova del tempo, che ci fa ancora battere il cuore.

Eppure, c’è chi non l’ha mai visto. La commedia più romantica di sempre racconta la love story tra Vivian Ward, una escort di Beverly Hills, ed Edward Lewis, un ricco e affascinante businessman. L’uomo le propone di stare con lui per una settimana come sua accompagnatrice agli eventi di lavoro.

Tra shopping sfrenato, cene di lusso e una serata speciale all’Opera, i due si avvicinano sempre di più. Nonostante le differenze tra i loro mondi, entrambi scoprono il vero amore.

Commedia assolutamente imperdibile e per svariate ragioni. Due su tutte: non bisogna mai fermarsi alle prime impressioni e si può trovare l'amore nei modi più strani.

In sala, davanti a uno schermo che amplifica emozioni e ricordi, Pretty Woman torna ad essere quello che è sempre stato: non una semplice favola, ma un luogo emotivo comune. Un film che non ci dice come amare, ma ci ricorda perché continuiamo a volerlo fare.

Se a questo uniamo una colonna sonora indimenticabile, non può che uscirne un’icona intramontabile. Pretty woman… walkin’ down the street…