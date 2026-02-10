Al monregalese John Aimo il Montgolfier Ballooning Diploma per il volo in mongolfiera

Tutti a Mondovì conoscono John Aimo, il signore delle mongolfiere.

Pilota, istruttore e sempre in volo che, in questi giorni, alla sua lunga carriera aggiunge un importante riconoscimento internazionale, il Montgolfier Ballooning Diploma, assegnato nel corso della FAI (Federazione aeronautica internazionale) Ballooning Commission Plenary 2026.

"Questo riconoscimento - spiegano dall'Aero Club d’Italia - viene assegnato dalla FAI non solo per prestazioni agonistiche di alto livello, ma anche per un contributo significativo e duraturo allo sviluppo della disciplina. È proprio questo secondo aspetto ad aver guidato l’assegnazione del Diploma a John Aimo: una carriera che ha costruito persone, competenze e strutture, oltre a collezionare successi. Il suo percorso è costellato di risultati e primati (sette volte Campione Italiano e 21 podi complessivi) e record (quello italiano di distanza in mongolfiera, di altitudine, oltre al primato di durata di volo di oltre 9 ore continuative). Ma il valore di John Aimo va ben oltre i numeri. Come istruttore ha formato oltre 300 piloti in tutto il mondo, diventando mentore per intere generazioni grazie a un approccio che unisce rigore tecnico e profonda umanità. Nel 2014 riceve il diploma della BBAC per tutti gli allievi inglesi addestrati. È stato anche un vero costruttore del movimento: fondatore dell’Aero Club Mongolfiere di Mondovì, ha contribuito in modo determinante all’organizzazione di grandi eventi internazionali".

Giovanni Aimo, già detentore del primato italiano di lunga distanza (265km), conquistato nel 2019, volando da Mondovì a Verona (leggi qui), è diventato pilota di mongolfiere per passione, portando i palloni aerostacici in Granda nel 1979, quando ancora in provincia non vi erano piloti di mongolfiere.

In volo dal 1966, all'età di 80 anni, continua a essere un punto di riferimento assoluto con oltre 11.350 ore di volo e più di 7.000 missioni, maturate su mongolfiere ad aria calda, a gas e persino su dirigibili.

Tra le ultime imprese quella di far volare anche le persone in sedia a rotelle con una speciale cesta che ha permesso ad Adele Gesso di diventare pilota di mongolfiera (leggi qui).

Motivo di orgoglio per la Città, Aimo ha così commentato la notizia: "Siamo in due a Mondovì ad aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento. Paolo Bonanno lo aveva ottenuto nel 2013 per i suoi meriti nello sviluppo dei bruciatori per mongolfiere".