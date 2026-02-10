"La Pizza del Re" di Racconigi conquista Napoli: Arcimboldo d'Oro ad Antonio Venditto

Si è tenuta nei giorni scorsi a Napoli la cerimonia di consegna del premio gastronomico "L'Arcimboldo d'Oro", un prestigioso riconoscimento nato per valorizzare gli "Artisti del Gusto" (chef, pizzaioli, pasticceri), che uniscono tradizione, territorio e innovazione. Tra i vincitori dei tre pennelli, massimo riconoscimento del premio, era presente il racconigese Antonio Venditto, proprietario della pizzeria “La Pizza del Re”, in piazza Carlo Alberto, un punto di riferimenti in città per tutti gli amanti del gusto.

La passione per la pizza di Venditto è nata da giovanissimo quando, curioso e vivace, ha iniziato a lavorare con impegno, sempre attento a carpire i segreti e le conoscenze di chi aveva più esperienza di lui.

Nel 2020, Antonio lascia un posto di lavoro fisso, per realizzare il suo sogno: decide di mettersi in gioco con la sua prima pizzeria d’asporto a Caramagna Piemonte. La più grande gratificazione arriva però a Racconigi dove apre “La Pizza del Re”, oltre ad una pizzeria con il solo servizio d’asporto in via Regina Margherita “Il re Leone”.

[Antonio Venditto]

“'La Pizza del Re' è convivialità, infatti Venditto ha creato un’ambiente ed un servizio che mette i clienti a proprio agio, come se stessero mangiando a casa propria, nel calore familiare, nella confusione di una cucina che sa di buono. La pizza, di stile tradizionale, si completa con il suo tocco creativo che guarda avanti - fanno sapere dalla rivista L’Arcimboldo, che consegna il premio - La pizza di Antonio Venditto, se fosse un dipinto, ritrarrebbe un assolato giorno estivo, una casa con giardino vista mare dove amici banchettano con tanto di forno acceso che sforna pizze, mentre i bambini giocano e gli adulti si raccontano i loro ricordi più belli”.

“È una grandissima soddisfazione, dopo tanti anni di sacrifici, studio e lavoro quotidiano, essere riuscito a raggiungere questo traguardo. Ringrazio di cuore Gino Sorbillo, che ha creduto in me e nel mio percorso, la mia famiglia, che mi sostiene ogni giorno, e tutto il mio staff, perché senza la loro passione e il loro impegno non potrei fare nulla. Un grazie speciale anche alla città di Racconigi: qui mi sono sentito accolto fin dal primo giorno e sapere che le mie pizze sono apprezzate e amate è la motivazione più grande per continuare a dare il massimo”, commenta Antonio Venditto.

Conclude il sindaco Valerio Oderda: “A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Racconigi desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti ad Antonio per il prestigioso riconoscimento ottenuto. È sempre motivo di orgoglio per la nostra comunità vedere cittadini che, con sacrificio e determinazione, costruiscono percorsi di eccellenza e portano il nome di Racconigi oltre i confini locali. Storie come la sua sono un esempio positivo, soprattutto per i giovani: dimostrano che credere nei propri sogni e lavorare con serietà può portare a risultati importanti”.