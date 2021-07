“VOLA con NOI”, per festeggiare l’estate e il rilancio del turismo con Confcommercio Cuneo e WeCuneo

“Vola con Noi” è il concorso che mette in palio voucher validi per voli aerei per due persone, andata e ritorno, con partenza ed arrivo dall’aeroporto di Cuneo-Levaldigi, ideato da Confcommercio Cuneo e WeCuneo, insieme alla GEAC società che gestisce lo scalo cuneese unitamente al contributo delle compagnie aeree che ringraziamo, per festeggiare le riaperture che ci si augura siano definitive.

“Il concorso ideato – afferma il Comm. Giorgio Chiesa, presidente di WeCuneo – ha lo scopo di promuovere il Commercio ed il Turismo in entrata come in uscita nella Provincia di Cuneo durante il periodo estivo. Un modo per rilanciare l’economia turistica dei cuneesi verso le mete designate così come di sostenere e promuovere il turismo di incoming alla scoperta delle verdi montagne, delle rilassanti vallate e delle pianure cuneesi con le loro splendide città. Un moto di speranza ma anche un segnale a sottolineare l’importanza che lo scalo provinciale riveste nell’economia locale”.

Le destinazioni proposte nei voucher messi in palio sono Monaco di Baviera con Air Dolomiti, Trapani con Albastar, Olbia con Volotea.

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa saranno identificati da una locandina apposta in vetrina; durante il periodo dal 15 al 31 luglio 2021 –lo shopping si prolungherà anche nelle serate di giovedì 8, 15, 22 e 29 luglio - i clienti riceveranno le cartoline per partecipare al concorso nella misura di una ogni € 20,00 di spesa, con un massimo di cinque buoni per acquisto. Ogni cartolina dovrà essere compilata con nominativo, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico. Le schede dovranno essere imbucate entro il 31 luglio presso i seguenti esercenti in Cuneo: Relais Cuba Chocolat di Piazza Europa 14, Bar Gelateria Corso di Corso Nizza 16, Caffè Côni Veja di Via Roma. L’estrazione si terrà entro la prima settimana di agosto 2021 presso l’aeroporto di Cuneo-Levaldigi

“Sono soddisfatto – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo – per l’adesione all’iniziativa, pur nella convinzione del momento difficile che tutte le attività commerciali, turistico-ricettive e di servizi stanno vivendo; mi auguro che vi sia anche una risposta positiva da parte dei consumatori”.