A Cavallermaggiore torna la festa a Madonna del Pilone

Dopo anni di assenza, venerdì 18 luglio 2025 torna un appuntamento molto sentito a Madonna del Pilone, la storica “Corsa d’la Madona”, una corsa podistica non competitiva di 5,8 Km lungo il tracciato storico del Motturone.

Si tratta di un ritorno in grande stile con l’iscrizione ufficiale al calendario FIDAL ed il sostegno di Kalipè, Avis Madonna del Pilone, A.S.D. Pilonese e Serena Gennero Fotografia, che curerà gli scatti ufficiali lungo il tracciato.

La partenza è fissata per le ore 19:00 davanti all’asilo della frazione Madonna del Pilone (Cavallermaggiore) e le iscrizioni sono aperte online al costo di 5€ oppure direttamente in loco fino a 15 minuti prima della partenza, mentre al termine sarà disponibile il servizio doccia per i partecipanti.

La gara sarà il momento di apertura della tradizionale “Festa d’la Madona”, che vedrà quattro sere di eventi pensati per tutte le età dove non mancheranno il servizio “Pizza no-stop” (venerdì, sabato e domenica) e BAR (tutte le sere).

La serata inaugurale di venerdì 18 luglio, dopo la corsa, proseguirà dalle ore 22:00 con il DJ Set che vedrà alla consolle Jhonny Manfredi, Raf Enjoy e Mc Doghy.

Sabato 19 luglio sarà la volta della musica dal vivo, con Michael Capuano e la sua band.

Domenica 20 luglio si terrà la Santa Messa delle ore 10:15 presso Villa Bonadè. Nel pomeriggio, spazio al divertimento per i più piccoli con lo spettacolo del mago Budinì, mentre in serata, a partire dalle 22:00, saliranno sul palco I Senza Patria, con un concerto dedicato al cantautorato italiano.

La festa si concluderà lunedì 21 luglio con la tradizionale Cena dell’Amicizia, un momento di convivialità aperto a tutti, per il quale è richiesta la prenotazione presso il bar.

Un’occasione per riscoprire lo spirito di comunità, tra sport, musica, buon cibo e divertimento. Tutti sono invitati a partecipare, correre e festeggiare.