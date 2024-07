Furto di cosmetici all'Ipercoop di Mondovicino per oltre 2.800 euro: condannata una donna

Qualche giorno fa S.P., donna romena classe 1993, era stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri perché sorpresa a rubare all’Ipercoop di Mondovicino. La ladra, che non sarebbe stata sola ma accompagnata da altri due complici rimasti da identificare, il giorno dopo, comparsa di fronte al giudice Alberto Boetti del tribunale di Cuneo e processata per direttissima, ha patteggiato la pena sospesa a 4 mesi di reclusione e 140 euro di multa.

L’accusa di cui la trentunenne ha dovuto rispondere era di furto aggravato di ben 184 confezioni di cosmetici per un valore di circa 2.840 euro. I complici, come ricostruito dal pubblico ministero, dopo aver prelevato la merce dagli scaffali nascondendola nello zaino, lo passavano alla donna scavalcando la paratia che separa l’ipermercato dal punto ristoro.

Nel processo contro Stima Paun, domiciliata nel Senese, si erano costituti il direttore del punto vendita di Mondovicino e la Coop Liguria.