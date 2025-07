"Linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano grossa opportunità anche per la Riviera dei Fiori"

Gentile direttore,



Il nuovo tratto ferroviario riaperto a gennaio da Cuneo a Saluzzo e Savigliano, gestito da Arenaways, rappresenta una grossa opportunità anche per la Riviera dei Fiori.

Questo territorio ha la possibilità di essere collegato, via treno, con la nostra costa, con le nostre località turistiche, attraverso la Ferrovia delle Meraviglie.

Se pur oggi con poche corse, ma avendo Cuneo come snodo, combinando le giuste coincidenze con gli orari ferroviari, si può raggiungere le importanti città di Savigliano e Saluzzo e i loro comprensori.

D’altronde l’apertura del tunnel del Tenda ha dimostrato quanto siano importanti i flussi turistici tra Liguria e Piemonte, quanto ci sia la voglia di viaggiare e creare questa magnifica “crociera" tra le Alpi e il Mediterraneo.

L’occasione per ricordare la necessità di attrezzare i vagoni ferroviari con spazi idonei dedicati alle bike, avendo dei gioielli quali la Via del Sale e la Ciclabile Riviera dei Fiori, che attraggono sempre più un turista specializzato e alla ricerca di nuovi sentieri, piste ciclabili , un turismo slow e sostenibile. Un settore ancora da potenziare, che necessita di maggiore promozione e di nuovi servizi.

Le province di Cuneo ed Imperia devono unirsi maggiormente, creare nuove sinergie, costruire nuove opportunità economiche a favore delle imprese e dei cittadini.

Il sistema delle Camere di Commercio delle due province, dovrebbe saldare maggiormente i rapporti reciproci e la collaborazione , in modo permanente, trovando piattaforme progettuali comuni su queste tematiche.

Sergio Scibilia, presidente della AGB